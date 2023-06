¿De no creer? Mujer muestra lo que botan a la basura en Australia y se hace viral: “no dejamos de sorprendernos”

En redes sociales, la experiencia de migrantes en otros países causa sorpresa por los choques culturales y múltiples diferencias en comparación con los países de origen. En buena parte de los clips que circulan en plataformas como TikTok sus protagonistas comparten un poco de lo aprendido en sus travesías (recogiendo tanto experiencias ‘gratas‘ como otras menos ‘positivas‘).

Cómo es vivir en naciones consideradas desarrolladas o del ‘primer mundo’ puede despertar la curiosidad entre algunos internautas, independientemente de que en sus planes esté o no empacar maletas e ir a ‘probar suerte’. Estados Unidos, Canadá, varios territorios europeos y Australia se ubican entre las opciones más recurrentes.

El video se acerca a las 400.000 visualizaciones. - Foto: Fotograma / 00:00 /Cirujeando en Australia! / TikTok @sinturbulencias

Esta última cuenta con una de las ciudades enlistadas entre las mejores para vivir (Melbourne), además de ser reconocida en general por su calidad de vida. Referente a la tasa de ocupación, según el diario La República, el nivel de desempleo es de aproximadamente un 3,7 %. Además, la nación oceánica conforma una de las economías más fuertes a nivel global e integra el Grupo de los Veinte (G20).

Esto botan a la basura en Australia

Una pareja argentina se hizo viral en los últimos días al mostrar el tipo de objetos que en Australia algunos consideran basura. En TikTok, bajo la cuenta @sinturbulencia, frecuentemente comparten contenido sobre sus experiencias visitando varios países, los motivos para emprender un viaje, lo que se paga de por alquilar vehículos en ciertos sitios y hasta cuánto se gana haciendo tareas domésticas.

En uno de sus más recientes videos dejaron ver su sorpresa al enseñar lo que alguien podría llevarse a casa que para otros no es más que desechos. “Llevamos pocos días en Australia y fácilmente ya podríamos habernos amueblado un apartamento con las cosas que tira la gente. Lo último que encontramos te va a sorprender”, comenzó diciendo una de las tiktokers.

Argentinos quedaron 'asombrados' con lo que la gente tira a la basura en Australia. - Foto: Getty Images / Kutay Tanir

“Encontramos de todo: cajoneras, mesitas, lámparas, alfombras, tostadoras, lo que se te ocurra. Algunas cosas por ahí necesitan arreglo y otras están como nuevas. Lo primero que agarramos fue una cafetera Nespresso con siete cápsulas. La probamos, prendía, hacía luces, hacía ruido; pero no salía el agua, así que volvió a la calle. Después encontramos un espumador de leche que funciona perfectamente, un lujo. No tenemos cafetera, pero sí leche caliente y con espuma”, continuó.

El objeto que los dejó ‘asombrados’

Otro de los elementos que los dejó ‘atónitos’ fue un televisor de por lo menos 50 pulgadas arrojado a la calle como basura. “No lo agarramos porque no lo necesitábamos; pero, según nos dijeron, si lo tiran con cable es que funciona”. Los argentinos calificaron todos los objetos encontrados como ‘una locura’ y su video se acerca a las 400.000 visualizaciones.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos hicieron una comparación entre el nivel de vida en el continente oceánico y Suramérica. Otros afirmaron también haber estado en Australia y quedar ‘estupefactos’ con lo que la gente desecha, muchas cosas todavía en funcionamiento.

Los argentinos también compartieron cuánto ganan en algunos países que han visitado. - Foto: Reuters / Kai Pfaffenbach/Ilustración

“La cafetera estaba buena. Se le pone vinagre al agua, bota todo el sarro que la tenía tapada y listo”, “Aquí en Venezuela tenemos todo acabadito y allá botan todo casi nuevo, pero así es la vida”, “Me paso lo mismo en Ámsterdam y Bruselas”, “Me llevo todo, me encanta”, “Qué falta me hacen algunas cosas. Me iría para ahí, soy de Uruguay”, “Así es. Estuve en Australia y quedé impresionada”.

En otro de sus videos, la argentina contó cuánto había ganado en su primer trabajo allí como empaquetadora de galletas ocho horas. Normalmente, la hora la pagan a 24 dólares (moneda local), monto que sube a 27 luego de las 4 p. m. y los sábados a 36 (cerca de 102.800 pesos colombianos).