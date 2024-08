¿De qué se quejaba la pasajera que grabó dentro del avión de Sao Paulo sin imaginar que luego se caería? La historia y las imágenes

“Otros pasajeros y yo interrogamos a la azafata. La respuesta fue que “el aire no funcionaba en tierra, sólo en el aire”, lo cual no sucedió. La última vez, la excusa fue que el aire necesitaba mantenimiento. Aún no sabemos qué provocó la caída de un modelo idéntico al que volé ayer. Pero ¿cómo opera un avión en estas condiciones? En otro evento en el que participé, en Paraná, le pedí al contratista que comprara otro vuelo, porque yo no quería ir en ese avión. El contratista cumplió con mi solicitud. Lamento profundamente las vidas perdidas hoy y comprendo que corremos un riesgo real. AHORA SÉ QUE EL AVIÓN QUE SE ESTRELLÓ ES EN EL QUE YO ESTABA AYER. ¡DIOS MÍO! Estoy profundamente impactado por esta tragedia”, agregó.