“Debemos defender la democracia”: Roy Barreras reacciona a la victoria de la derecha en el parlamento europeo

En el caso colombiano, el gobierno de Gustavo Petro no demoró en reaccionar y mostrar su rechazo frente a lo ocurrido en los comicios. En primer lugar, el mismo mandatario se refirió a lo sucedido a través de su cuenta de X.

“La extrema derecha gana Europa. El siglo de las luces se apaga: es lo que llamo el 1933 global; la riqueza distribuida por el estado del bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y como en el pasado, reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista, convocando a los Nazis. Reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder. No se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder. El faro de la democracia está, ahora, en América Latina”, manifestó el mandatario colombiano.

Pero la única reacción no fue la del mandatario, ya que Roy Barreras, expresidente del Senado y actual embajador en el Reino Unido también mostró duras palabras contra los resultados de las elecciones europeas, hablando de ellas también en su cuenta en la red social y criticando las posturas de los partidos vencedores en los comicios, las cuales están muy lejos de las posturas que apoya el gobierno colombiano.

“Hoy ganó el odio en el Parlamento Europeo pero no gobiernan. Es necesario que los colombianos de a pie, los trabajadores de todos los días, las mujeres y hombres que con alegría y esfuerzo y muchas veces sin apoyo sacan adelante sus hogares sepan que esas extremas derechas crecen con discursos de odio y rechazo hacia todos los inmigrantes del mundo, latinos, africanos, indígenas, hacia todos aquellos que ellos mismos esclavizaron y expoliaron por siglos”, dijo el funcionario del gobierno.

“Para ellos no existe la corresponsabilidad, ni siquiera la solidaridad, pero también en este Siglo XXI en esas mismas naciones hijas de los viejos imperios ha crecido bien la conciencia por los derechos humanos y ambientales y la democracia lucha por no desaparecer, pero fuerzas de derecha extrema quieren devolvernos siglos a épocas de discriminación violenta”, continuó Barreras en su cuenta en X.