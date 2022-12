¿Decepción navideña? Perro se desilusionó al abrir su regalo; esperaba un juguete y esto le dieron

El objetivo de una familia chilena de entregar un obsequio a ‘Rakito’, el perro de la casa, terminó en un intento fallido cuando el canino se mostró desilusionado al abrir su regalo. A pesar de que en la lista de presentes su nombre estaba incluido, el resultado fue completamente distinto al esperado.

Carolina Apablaza compartió en TikTok la reacción del animal que parecía esperar algún juguete u otro objeto que le representara alguna entretención. Sin embargo; lejos de eso, al romper la envoltura, el husky se encontró con un plato de comida que ‘le borró’ la alegría en cuestión de segundos.

“Este regalo es para ‘Rakito’, dice una mujer en el video que esperaba dejar plasmada una reacción emotiva de la mascota. En este se ve a un hombre sonriendo y aguardando la respuesta del perro que se para en dos patas y, en un principio, busca que le entreguen cuanto antes el paquete (que incluso tenía una etiqueta con su nombre).

Para la ocasión, el husky tenía hasta un collar navideño y busca la forma de descifrar el ‘misterioso’ obsequio, pero le valieron unos pocos segundos para que la emoción se disipara y dejara a un lado el plato que le entregaron.

Otro clip dio cuenta de que no todo estaba perdido, pues había un segundo paquete para el animal. En el nuevo intento la familia chilena esperaba una actitud distinta y eso fue lo que obtuvo: una jirafa de juguete cambió el semblante y produjo risas y aplausos entre los presentes.

No fue solo un obsequio

Con expectativa, ‘Rakito’ recibió un tercer presente, siendo uno de los que mayor beneficio tuvo en la Nochebuena: era una bolsa con comida, aunque no le causó la misma decepción que al comienzo. En redes sociales, las reacciones también fueron protagonistas y hubo quienes ‘vaticinaron’ en lo que supuestamente esperaba el canino.

“Nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme”, “Creo que quería el iPhone 14″, “El perro: cada año lo mismo”, “¿Un plato para Navidad?”, “Es como cuando le regalan ropa a los niños, él quería un juguete”, “Creo que no le gustó”, “Ya son parte de la familia, nosotros igual le hicimos regalos a mi perrito: una colonia y un huesito”.

Sobre el segundo detalle, también fueron cientos los comentarios despertados en TikTok. “Ay, qué ternura cómo abre su regalito”, “‘Rakito’ recibió más regalos que yo”, “Este sí le gustó porque se lo mostró a todos”, “Qué hermoso ver estos videos, como también hacen partícipes de Navidad a los peluditos. Bendiciones”, fueron varios de los mensajes.

Hombre se decepcionó con regalo

La decepción también inundó una celebración navideña cuando en el momento de destapar los regalos, un hombre se encontró con un pocillo. Sin darse el tiempo para revisar el interior de la tasa, estalló del enojo y comenzó a lanzar insultos y renegar porque, según él, su obsequio no fue proporcional al que entregó.

En el intercambio de presentes, otro de los participantes de la reunión intentó que su compañero se calmara y escuchara; sin embargo, fue en vano porque no había lugar a la serenidad. El acuerdo consistía en que el regalo no podía costar menos de 500 pesos mexicanos (alrededor de 121.800 pesos en Colombia).

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza, esas ya son chin…”, dijo enojado. El hombre también justificó su actitud, al decir que si otra persona hubiese recibido lo mismo habría reaccionado igual.

Los ánimos se calmaron cuando otro de los amigos le recomendó que no “juzgara a un libro por su portada”. En el interior del pocillo había un fajo de billetes que dejaron sin palabras al mexicano.