Cabra que quiere foto con Messi, viral por ser terapia para la depresión

Vilma es una cabra, cuyo nombre no es desconocido en Argentina donde ha sido conocida por ayudar a pacientes que enfrentan episodios de depresión. Su historia inicial estuvo marcada por varios tropiezos; incluso, sobrevivió a un matadero, pero ahora vive con Camila, una joven a cargo de su cuidado.

La historia de cómo llegó Vilma a su actual familia, en la ciudad de Neuquén, comenzó por el cumpleaños número 18 de Xiomara, hermana menor de Camila, quien tras participar en un campeonato se enamoró de los rumiantes. Como regalo pidió a su papá que le diera una cabra; y fue ahí cuando la inusual compañía llegó a sus vidas.

Tras recorrer varios lugares, lo único que encontraba eran animales listos para un asado; nada más alejado de las intenciones de Xiomara. En medio de los recorridos llegaron hasta un matadero, sitio en el que accedieron a venderles ese mamífero y así el deseo de cumpleaños quedaba cumplido.

“Mi papá la consiente en todo, así que le cumplió el deseo”, dijo Camila en conversación con Todo Noticias. Fueron varios los lugares en los que ‘tocaron puertas’; sin embargo, “solo vendían cabras para hacer asado, las carneaban en el lugar” hasta que no tuvieron que buscar más: “Mi papá les dijo que se la llevaba viva”.

El comienzo de Vilma en su nuevo hogar no fue sencillo y noches de llanto centraron el inicio de un vínculo que con el tiempo se estrechó cada vez más. “Vilma me adoptó como su mamá. Yo me quedaba estudiando junto a ella hasta las 6 de la mañana y mis papás la cuidaban cuando me iba a dormir”, contó a ese medio Camila, la mayor de las hermanas.

Su ‘fama’ en las redes

El año pasado Camila descargó TikTok y empezó a compartir episodios cotidianos con su ‘mascota’, mismos que más allá del humor terminaron (sin pensarlo) convirtiéndose en una terapia para algunas personas con depresión. “Una vez, me escribió alguien que quería suicidarse. Me dijo que no se mató porque se durmió viendo los videos de Vilma”, recordó la joven a Todo Noticias.

Poco a poco se empezó a dar cuenta que su mascota tenía un efecto ‘sanador’ en muchas personas, razón por la que accedió desde abril de 2021 a recibir; por ejemplo, niños con autismo y hasta personas con alguna discapacidad. El animal tiene un toque de ‘magia’ que, según su propietaria, le ha sacado sonrisas a miles de internautas, además de tener una conexión con otros animales.

En su momento la dueña de Vilma se puso como propósito que la Selección Argentina reconociera a la rumiante como su mascota oficial, en el marco del pasado Mundial de Qatar 2022. Otro objetivo está ahora en pie: el momento en que Vilma se tome una foto junto al número ‘10′ de la albiceleste, Lionel Messi.

El día a día de Vilma es un conjunto de juegos tanto con Camila como con sus compañeros de hogar: cinco perros (Roco, Cúrcuma, Vaca, Rambito y Quinoa), así como tres gatos. En algunos de los videos se le ve dando saltos que encajan con el dicho popular: “está más loca que una cabra”, mientras que en otros disfruta de su comida o los masajes que le dan y que, a veces, despiertan ‘celos’ de los otros animales.

“¿Me puedes explicar que te pasa que estás loquita? (...). Vilma, te vas a sacar el cuello”, se le escucha decir a la joven en un clip en el que se sube de repente a la casa de uno de los perros y empieza a saltar. Su cuenta en TikTok acumula casi dos millones de seguidores y algunos videos han alcanzado hasta los 48 millones de visualizaciones.