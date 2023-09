Desde una cómoda cama hasta un gimnasio, así transcurre la vida de lujos de Daniel Sancho en una cárcel de Tailandia

“Tiene un gimnasio dentro donde entrena, hace boxeo y Muay Thai, que le encanta. Está muy bien alimentado, incluso ha ganado peso. No hay violencia dentro, no hay mafia”, detalló Rodolfo Sancho, dejando entrever que nada hay de cierto en la descripción que se ha hecho de las prisiones tailandesas donde, como insiste, su hijo está muy bien cuidado por personal muy amable y pendiente de que “se adapte” a su complicada realidad.

Padre de Daniel Sancho dijo que no volverá a hablar con la prensa sobre el caso Edwin Arrieta: “No van a conseguir lágrimas”

“Parecía que iban a ser unos horarios muy férreos, que cuando se acabara ese tiempo me iban a echar. Y para nada”, aseguró el actor, explicando que en ningún momento se ha sentido controlado durante sus visitas: “Han entendido que son conversaciones íntimas entre padre e hijo, también con los abogados, y han sido totalmente respetuosos”.

Macabra petición de Daniel Sancho

Una semana después de que ‘Y ahora Sonsoles’ emitiera las imágenes de Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta ante la policía tailandesa -contando con una impactante frialdad cómo descuartizó al colombiano y como arrastró su cadáver hasta la ducha para que su sangre no coagulase- el nuevo programa de las mañanas de Telecinco, ‘Vamos a ver’, mostró en exclusiva la primera visita del hijo de Rodolfo Sancho con la policía tailandesa a la villa de Koh Phanghan en la que supuestamente acabó con la vida del cirujano.

En su regreso a la escena del crimen, Daniel no solo se mostró tranquilo, sino que no dudó en hacer una impactante petición a los agentes, a los que se dirige con una sorprendente familiaridad. “Lo empecé a meter en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa” confesaba a la policía antes de observar cómo los investigadores del crimen cuentan, en su presencia, el dinero en metálico que hallaron en la habitación: “Es mío, el de Edwin estaba en su mochila”.