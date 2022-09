Desgarrador: un joven rompió en llanto al despedir a su perro, que murió en una eutanasia

En las redes sociales se ha convertido en viral un video de despedida, en el que un hombre tuvo que dar su último adiós a su mascota, un perro Husky que había pasado los últimos 12 años a su lado. A través de las imágenes compartidas se puede ver la enorme tristeza que pasó el hombre dando sus últimas caricias a su peludo.

En el video, el hombre que se identifica como Gilberto Rodríguez, mostró además de la despedida, imágenes del crecimiento de su mascota, desde que era un cachorro hasta adulto, evidenciando toda la historia que vivieron juntos; incluso, hay una en la que el canino usa un tapabocas, evidenciando la reciente pandemia por la covid-19.

“Chao, mi amor, qué rico sueño, papá. ¿Ahora sí descansaste, guapo?... te amo mucho... Gracias papacito, gracias... Te amo mucho desde que llegaste a la casita, sé que tú también me amaste”, son algunas de las frases que Rodríguez le dice a su mascota mientras lo acaricia y no para de llorar, una despedida desgarradora que dejó cientos de comentarios tristes y en apoyo al hombre en la publicación.

“Sin duda un gran dolor. Qué bien que lo acompañaste hasta su último suspiro... Gran amor”; “yo no quería llorar hoy: (“tanto me esforcé por no llorar”; “Me rehúso a adoptar un perrito solo porque no quiero pasar por esto jamás, no soportare”; “Te entiendo, yo pasé por lo mismo y no pude evitar llorar”; “se me hizo un nudo en la garganta. Lo entiendo perfectamente, QEPD a tu compañero”; “Sé fuerte, bro, sé exactamente lo que sientes, hermano. Yo también vi al mío dormirse y al igual que tú lo tuve desde cachorrito”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Y justamente por la interacción de Rodríguez con sus seguidores, se conoció que el perro sufría de una enfermedad difícil de llevar para el mismo canino, lo que hizo que su dueño decidiera darle un descanso y librarlo del dolor, por lo que atravesó un proceso de eutanasia.

“Intenté todo, hasta que el con su mirada me convenció a mí que ya era el momento”, indicó Rodríguez en uno de sus comentarios, en el que una persona le preguntaba qué había sucedido.

Docenas de mascotas fueron sacrificadas indebidamente en un refugio de Texas

La ciudad de Sugar Land anunció los despidos en un comunicado el viernes 23 de septiembre, después de determinar que al menos 38 perros y gatos fueron sacrificados indebidamente por el refugio de Servicios para Animales lde Sugar Land llamado Sugar Land Animal Shelter Dogs.

Cinco empleados fueron despedidos de inmediato a la luz de las “acciones inaceptables”, según la ciudad. Además, el gerente del refugio renunció a su cargo antes de que pudiera ser despedido.

Según los informes, los empleados despedidos afirmaron que los animales sacrificados se estaban comportando de manera agresiva o “tenían un diagnóstico médico”.

No obstante, las investigaciones revelaron que los gatos y perros fueron sacrificados sin evaluaciones ni supervisión de un veterinario, ambas obligatorias.

Por otra parte, la ciudad, en su comunicado oficial, también dijo que se necesitaba un conductista certificado para determinar si los animales agresivos deberían ser sacrificados o no. Concluyeron que los empleados ignoraron deliberadamente las instrucciones verbales y el protocolo para poner a dormir a los animales.

Además, enfatizaron en que en este momento están trabajando para restaurar la confianza del público en medio de las inquietantes revelaciones.

“La ciudad de Sugar Land, continuará trabajando para implementar cualquier capacitación y protocolo necesarios para garantizar que esto nunca vuelva a suceder”, dijo la ciudad en un comunicado.