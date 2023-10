Desgarrador video: niña reconoce a su mamá entre las víctimas de ataque israelí: “Dios, ¿por qué te la has llevado?”

El panorama no deja de ser angustiante para organismos como las Naciones Unidas, cuyo llamado de cese al fuego no ha sido tenido en cuenta. La crisis humanitaria por la que atraviesan más de dos millones de palestinos también mantiene en vilo a varios países ante las limitaciones de alimentos y servicios básicos.

Niña reconoce a su mamá entre las víctimas

"Es mi madre, lo juro. La he reconocido por el pelo. ¿Por qué me ha dejado?" Devastada, llorando sin consuelo y en estado de shock. Este es el desgarrador momento en el que una pequeña reconoce a su madre muerta tras un ataque israelí pic.twitter.com/m47JTvppmR

“Sí, es mi madre. Lo juro, es mi madre. La he reconocido por el pelo. ¿Por qué me ha dejado? Dios, ¿por qué te la has llevado? Lo juro, no puedo vivir sin ti, mamá. Por favor, déjenme verla. Te lo ruego; por favor, déjame verla. Por favor, que alguien busque a mi hermano Ahmed. ¿Por qué, Dios? Los israelíes han matado a mi madre y hermana”, se le escucha decir.