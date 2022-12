Detienen en Perú a tres militares señalados de haber pagado para ser ascendidos: el escándalo involucra a Pedro Castillo

Autoridades peruanas han entregado un importante parte referente a un operativo adelantado este lunes en su país para dar con la captura de seis personas señaladas de un ingente caso de corrupción al interior de la Fuerza Pública, en un escándalo que incluso salpicaría al expresidente Pedro Castillo Terrones.

De acuerdo con medios internacionales, en el listado de personas detenidas figuran tres altos mandos militares de Perú, quienes estarían señalados de haber ofrecido y pagado coimas con el objeto de lograr ascender al interior de la fuerza castrense.

El operativo que se adelantó a primeras horas del presente 26 de diciembre, contó con el despliegue de un importante contingente de uniformados, y estuvo con la coordinación y apoyo de efectivos del Ministerio Público, o Fiscalía de ese país.

De acuerdo con el balance de las autoridades, el despliegue que se tuvo que adelantar para la captura de las seis personas, incluidos tres altos mandos militares, fue el resultado de un megaproyecto adelantado por el Gobierno y los cuerpos judiciales y militares, con el propósito de que el grupo de implicados no estuvieran enterados de la investigación que se adelantaba en su contra.

En su comunicado, el Ministero Público, a su turno, saludó el operativo, y señaló que la totalidad de los detenidos están vinculados de forma directa en el escándalo por la importancia que refiere el pago de ingentes coimas, advirtiendo que los altos mandos militares que están bajo arresto, eran ‘generales de armas en actividad’.

Sobre la fecha de la ocurrencia de los hechos irregulares, también se ha revelado que estos tuvieron lugar en el año 2021, y que habrían contado con la venia del entonces presidente del país.

En cuanto al operativo de captura de los responsables, este se llevó a cabo de manera conjunta, en horla madrugada y que incluyó el allanamiento de varias viviendas en Lima, Cusco, Tacna y Tumbes.

En cuanto al operativo que se adelantó en la ciudad de Lima, este incluyó allanamientos a dos inmuebles de propiedad de un alto exfuncionario de la administración nacional, más precisamente del exministro de Defensa, Walter Ayala.

Precisamente, el exfuncionario es parte del foco de las investigaciones, por lo que, en el marco de la pesquisa a su residencia, los efectivos encargados obtuvieron algunos documentos que harán parte de del material probatorio del caso.

Frente al particular, algunos medios locales han referido las declaraciones del exministro, quien advirtió no estaba involucrado en el presunto caso de irregularidades, y que ‘no ha cobrado ni un solo sol’ por los ascensos que fueron otorgados.

Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021 pic.twitter.com/kc5T4ZpvEQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022

En ese sentido, el presidente Castillo también hace parte de la investigación, y ha sido señalado de hacer parte de una red criminal a la que patrocinó desde el poder.

Esta serie de capturas e investigación, se desprende de una serie de denuncias realizadas otrora, en 2021, por altos mandos militares de Perú, en los que se manifestaba que el gobierno había realizado algunos ascensos que les generaban inconformidad, en tanto las personas beneficiadas no cumplían con los requisitos para ascender de rango.

Actualmente, el presidente Pedro Castillo permanece detenido desde que intentó escapar del palacio de Gobierno, la tarde en la que el Congreso de su país votó la moción de vacancia para destituirle, y tildó de golpe de Estado y ruptura del orden constitucional las decisiones que horas antes había tomado el presidente Castillo para disolver el parlamento, y buscar imponer el toque de queda, en medio de una situación que muchos tildaron de intento de autogolpe de Estado.