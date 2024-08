Dolorosas declaraciones de Pepe Mujica, tras tratamiento de cáncer: “Estoy deshecho y perdiendo la vida”

El expresidente uruguayo José Mujica dijo que la radioterapia contra el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo fue considerada exitosa, pero él se siente “deshecho” y “perdiendo” la vida, según declaraciones al diario estadounidense The New York Times publicadas el viernes. “Me hicieron un tratamiento con radiología”, dijo Pepe Mujica, de 89 años, al ser consultado sobre su salud. “Según los médicos, anduvo bien, pero yo estoy deshecho” .

“Porque la vida es una y se va. Hay que darle sentido a la vida. Hay que luchar por la felicidad humana. No solo por la riqueza”, reflexionó. También destacó su admiración por la naturaleza, y aunque afirmó no creer en Dios, dijo respetar mucho a quienes sí lo hacen. “Es como un consuelo ante la idea de la muerte”.

Mujica también hizo algunas reflexiones sobre su particular modo de vivir. Por ejemplo, aseguró que no tiene celular. “Hace cuatro años lo tiré. Me tenía loco. Todo el día hablando pavada. Porque quiero hablar conmigo. Aprender a hablar con el que llevamos dentro. Que fue el que me salvó la vida. Y como estuve muchos años solo, me quedó. A veces ando con el tractor. Me paro a ver un pajarito cómo hace su nido. Porque él nació con el programa. Ya es arquitecto, nadie le enseñó. ¿Conocés los horneros? Son albañiles perfectos los tipos. Admiro la naturaleza. Casi tengo una especie de panteísmo. Hay que tener ojos para ver. Las hormigas son la cosa más comunista que puede haber. Son mucho más viejas y nos van a sobrevivir. Todos los seres colmenares son muy fuertes”, dijo.