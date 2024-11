En la noche del martes, Donald Trump se dispuso a leer el tradicional discurso del Estado de la Unión. Lo hizo ante la plenaria del Congreso, en la misma sala en la que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, declaró abierto el impeachment contra el presidente de Estados Unidos. Habían pasado unas pocas semanas desde el anuncio de Pelosi, pero el clima en el recinto era muy distinto.

El caso contra Trump se había hundido prematuramente. La mayoría republicana del Senado, totalmente polarizada, no quiso aceptar nuevos documentos ni testimonios. A sus integrantes no les importaban las revelaciones de gente cercana a Trump, y ya ni siquiera disputaban la realidad de que hubiera instigado al Gobierno ucraniano para que investigara los negocios de la familia de su rival Joe Biden, en un claro caso de abuso de poder. Al final, se apoyaron en tecnicismos jurídicos, como decir que el presidente no había cometido delitos sino meras incorrecciones, e incluso argumentar que un presidente puede hacer cualquier cosa para reelegirse, porque eso forma parte del “interés nacional”.