Duque habla con La Tercera de Chile sobre Evelyn Matthei: “tiene todas las posibilidades de ser la próxima presidenta”

: “me gusta mucho su experiencia. Me gusta su claridad conceptual. Y algo que me parece muy importante es una combinación entre liderazgo político, gerencia, visión y algo también muy importante que es el empoderamiento de la mujer”.

"A mí me gusta mucho su talante, el talante de liderazgo. Me gusta mucho su experiencia", dijo el expresidente colombiano, Iván Duque. (Photo by Sebastian Vivallo/Agencia Makro/LatinContent /Getty Images) | Foto: LatinContent via Getty Images