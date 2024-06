Duque asegura que la constituyente de Petro no es comparable con la de Chile: “quiere la Asamblea para perpetuarse en el poder”

El expresidente Iván Duque, quien viajó a Chile, para participar en el homenaje que se le realizó este martes, 18 de junio, al fallecido exmandatario Sebastián Piñera, aseguró que la consituyente de la que habla el presidente, Gustavo Petro, para Colombia no se puede comparar con la propuesta por el país austral “porque él quiere la Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder”.

Así lo manifestó el ex jefe de Estado en una entrevista con el diario chileno La Tercera en el que además de hablar de las políticas de Petro, también aprovechó para defender al expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó de “un patriota”, manifestar su preocupación por las elecciones en Venezuela y asegurar que la chilena Evelyn Mathei “tiene todas las posibilidades de ser la próxima presidenta”.

El expresidente ha sido uno de los mayores críticos de Petro y afirmó al diario chileno que ante las pretensiones del presidente que “las instituciones hasta ahora han reaccionado en contra de esto y fuera de eso, que también es importante decirlo, hoy el presidente Petro no tiene control de la Corte Constitucional para tratar de buscar alguna medida desesperada”.

“Los trámites que se deben surtir para convocar una Constituyente en Colombia pueden tomar más de dos años, luego el tiempo no le da al Gobierno” y por eso explicó que Petro “está tratando de buscar una forma desesperada para atornillarse en el poder y seguir teniendo control político toda vez que ya agotó casi la mitad de su mandato presidencial”.

Por eso sostiene que lo que pasa con esta figura en el país no se puede comparar con Chile porque lo que pasó es que no hubo un espacio para grandes acuerdos “porque dos extremos ideológicos trataron de imponer su visión de la sociedad en una Carta Política, la extrema izquierda y la extrema derecha, y no funcionó”.