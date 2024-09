Edmundo González en España: ¿Un pacto de Pedro Sánchez con Nicolás Maduro? Estos son los misterios que rondan el viaje a Madrid

El chavismo no solo acosó a González, sino a decenas de líderes de la oposición, a quienes comenzó a detener, en medio de excesos y arbitrariedades. El abogado de González, José Vicente Haro, contó que el líder opositor tenía que esconderse “de casa en casa para resguardar su vida”. Su estadía en Venezuela se consideraba uno de los más grandes símbolos de la resistencia.

Con esa declaración, el canciller de ese país quería dejar claro que España no había buscado que González abandonara Venezuela. En ese país, muchos ven con desconfianza la llegada del líder opositor, pues creen que en el fondo es un enorme favor a Nicolás Maduro.

El exmandatario del PSOE siempre ha sido visto como cercano al líder de la dictadura. La semana pasada fue noticia que 31 expresidentes firmaron una petición a la Corte Penal Internacional para que detuviera a Nicolás Maduro. “Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es [José Luís Rodríguez] Zapatero”, contó Andrés Pastrana, quien lideró esa iniciativa.

Pedro Sánchez califica a Edmundo González de «héroe» y asegura que «España no lo abandonará». Sin embargo, Pedro Sánchez nunca ha criticado el apoyo explícito y tácito de José Luis Rodríguez Zapatero a la dictadura chavista.

“A falta de los detalles de la información, algo que parece evidente: si está Zapatero metido, no es muy alentador. Desde el 28 de julio Zapatero ha callado sobre el fraude cometido por Maduro y difícilmente aparece ahora para “ayudar” a algo”, sostuvo.

Por la misma línea trinó otro periodista, Orlando Avendaño, Senior editor en Voz US. “El presidente electo Edmundo González Urrutia estaba resguardado en la embajada de Países Bajos. Salió. Fue arrinconado. Amenazado. Entró Zapatero a la jugada y Edmundo fue arreado a la embajada española. Desde ahí se concretaron los últimos puntos del destierro”, sostuvo.

La relación de Zapatero con Maduro siempre ha sido cercana. De hecho, algunos medios registraron la amargura que tenía el régimen chavista porque su amigo no había salido a darles la mano, cuando el mundo democrático rechazaba enérgicamente el robo a las elecciones.

“El régimen de Nicolás Maduro está muy molesto con el expresidente español, al que reprochan que esta vez no ha salido a respaldarles, como había hecho en todos los comicios anteriores desde 2015″, sostiene el medio El Debate.

Por su parte, Pedro Sánchez, ha mantenido un papel distante, pero no de rechazo ante lo que está pasando en Venezuela. Este sábado, el jefe del Gobierno español afirmó que “España no va a abandonar” al opositor venezolano Edmundo González Urrutia y calificó de “héroe” al rival de Nicolás Maduro en la cuestionada reelección presidencial, que Madrid no reconoce hasta que se publiquen íntegramente todas las actas.