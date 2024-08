El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. se retira de la carrera presidencial y anuncia su apoyo a Trump

“Ya no creo que tenga un camino realista de victoria electoral”, dijo Kennedy, durante un discurso en Arizona (sur), pero pidió a sus simpatizantes que voten por él en el resto de los estados en los que mantendrá su nombre en las papeletas.

“Me sugirió que uniésemos fuerzas como un partido de unidad”, declaró el sobrino del expresidente John F. Kennedy, durante una rueda de prensa en la que matizó, no obstante, que no concluye del todo su campaña, sino que la “suspende”. En este sentido, explicó que su nombre seguirá en las papeletas de la mayoría de los estados, aunque no en diez territorios en disputa.