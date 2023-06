El caso de una joven que, con 23 años, tiene 34 ‘hijos’; así es su día a día para sacarlos adelante

A las cuatro de la mañana empieza la rutina de Tusayiwe Mkhondya, una joven que (con 23 años) dedica a su vida al cuidado de 34 niños, a quienes considera como sus ‘hijos’, pese a no llevar su sangre. La joven se ha hecho viral en redes sociales por su labor para que pequeños abandonados o huérfanos tengan un mejor día a día.

Procedente de Malawi, país en África oriental, Mkhondya se ha convertido en un ejemplo de superación por asumir la responsabilidad de cuidar a decenas de pequeños desamparados y a la espera de un hogar. Su día a día lo comparte la propia mujer a través de redes sociales, donde suele recibir admiración.

En su cuenta de TikTok se acerca a las tres millones de visualizaciones y allí comparte las actividades que desarrolla con ellos, los juegos y hasta los talentos que tienen algunos de sus hijos ‘adoptados’, para el canto y baile. Su propósito se ha ido fortaleciendo, luego de poner en marcha una fundación a fin de que otros menores tengan una niñez diferente a la suya.

Inspiración en medio de la lucha

Lo que tuvo que vivir cuando pequeña le llevó a multiplicar sus esfuerzos para que la infancia de otros no estuviera ‘permeada’ por los mismos recuerdos y ‘amarguras‘. Según informa ABC de España, ella fue abandonada cuando solo tenía nueve meses de edad, siendo ese el principio de una lucha para salir adelante.

Desde que tenía seis años las agresiones sexuales empezaron a hacerse presentes. “Siempre pensé que los abusos que sufrí fueron mi culpa porque en vez de luchar y gritar me quedé congelada”, dijo Mkhondya, quien diez años más tarde enfrentó uno de sus mayores desafíos: la maternidad, pero sola.

Más que sentirse ‘derrotada’ su situación la llenó de más fuerza para avanzar con su hijo y poner en pie una organización que acogiera a menores desprotegidos. Así fue como surgió You Are Not Alone (No estás solo) donde decenas de ellos han encontrado un refugio y, a ella, le han entregado otro sentido de vida.

“Ella sí es influencer”

En esa fundación los asiste con la alimentación, cambio de pañales y baño, mientras que en el caso de quienes son más grandes, el apoyo gira sobre su entorno escolar. Como parte de su cotidianidad, en uno de los videos compartidos por la africana se le ve preparando la comida y distribuyéndola en varios platos, mientras esporádicamente carga a uno de los bebés.

La admiración por esta joven se ha hecho sentir en redes sociales, pues ha recibido un sinnúmero de comentarios en los que destacan su trabajo diario y disposición. Otros confesaron que ‘difícilmente’ podrían ejercer una labor como la suya, más por la cantidad de niños que tiene a su cargo y la responsabilidad que ello implica.

“Acabo de ver que los adoptó a todos, :( qué linda”, “Ella sí es ‘influencer‘, un ejemplo a seguir”, “Muchas felicidades por el trabajo que realizas al ayudar a tantos niños y madres jóvenes, mis mejores deseos para ti”, “Por Dios, eres un ángel. Dios te bendiga siempre”, “Y ahí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?”, “Apenas puedo conmigo. Qué buen trabajo”, “El mundo sería bello si todos fueran como esta chica”.

En uno de sus videos, precisó que cuando tenía 18 años se convirtió en madre soltera y en ese momento pensó que su final había llegado, pero el tiempo le demostró que tenía una nueva oportunidad y comenzaba otro capítulo, ahora con 34 ‘hijos‘.