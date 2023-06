︎El caso de la joven de 23 años que, con 11 hijos, quiere tener 30 y de padres diferentes

La maternidad deriva en numerosas discusiones que, a fin de cuentas, recaen en una decisión personal, aunque no por ello el debate deja de ser menor. Por ejemplo, la tasa de natalidad en zonas con bajos ingresos y las posibilidades reales de ofrecer a los niños una mejor calidad de vida, son dos puntos a evaluar. Mientras algunas mujeres guardan la esperanza de formar una familia, otras tienen claro que esto no cabe entre sus prioridades.

También están los casos en que, pese a disponer los recursos y estabilidad (en general) para tener hijos, aunque sea uno, alguna circunstancia de fertilidad disminuye las alternativas. En un escenario diferente trascienden, además, los casos de quienes buscan incrementar ‘considerablemente’ sus descendientes.

Esa es la razón por la cual Phi, una estadounidense residente en Memphis, se ha hecho viral en redes sociales y encendido la polémica. La intención de esta mujer no solo es ser mamá múltiples veces sino asegurarse de que sus pequeños tengan diferentes padres; a la fecha tiene 11 hijos de ocho hombres, según cuenta ella misma.

¿Por qué tomó esa decisión?

En su cuenta de TikTok, la joven Phi explicó sus principales razones: “Si tienes uno y restas uno, te queda cero; pero si tienes ocho y le quitas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”, aseveró, de acuerdo con lo recopilado por La Vanguardia.

Uno de los aspectos que mayor curiosidad ha generado entre sus seguidores es la ‘estrategia’ para conocer a una cantidad creciente de hombres, y más cuando su aspiración es tener 19 hijos más. “Normalmente publico un anuncio en Marketplace o si veo una valla desocupada, pongo un anuncio ahí. Nada extremo”, fue su respuesta en tono ‘sarcástico’.

Los cuestionamientos, pero también reacciones a favor, no han pasado desapercibidos en su cuenta de TikTok y algunos de estos suelen ser replicados por la mujer. “No vas a tener ninguna relación con un chico respetable, ocho chicos no quieren que pienses que un noveno te va a molestar”, “¿Por qué molestarse por lo que hace otra mujer?”, “Se preocupan tanto por ti que se fueron”, “¿Te equivocaste ocho veces?”, “Yo podría y nunca lo haría, pero es su vida... ¡Ella tiene que vivirla! #BuenaSuerte”.

Mujer ‘demandó’ a sus papás por nacer

Así como hay mujeres que le apuestan por la natalidad, hay otras para quienes debería pensarse en el futuro de los menores antes de concebir. Según afirma una estadounidense, ellos no tienen la “culpa” de las decisiones tomadas por sus padres. En TikTok @isatandstared se vale de la sátira para expresar sus opiniones y el por qué aseguró haber ‘demandado‘ a sus papás.

Estadounidense expuso por qué no estaba de acuerdo con la maternidad. - Foto: Fotogramas / 00: 00 (imagen 1) - 00:25 (imagen 2) / TikTok @isatandstared

“Ellos contribuyeron a concebirme, y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los ‘demandé’, porque no acepté estar aquí. No sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme y solo no consiento eso”, dijo la mujer, de acuerdo con el diario New York Post.

Su respuesta llegó luego de sembrar la confusión entre sus seguidores, cuando mencionó el recurso judicial; pues, en realidad, no estaba hablando literalmente sobre interponer esa acción. Según dijo, “es como poco ético tener niños antes, pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”.

Niño escapó en el carro de su padre buscando a su mamá

Las tasas de abandono en países latinoamericanos son muy altas. Para algunos, esto se debe a problemas sociales como el desempleo o la pobreza. Para otros, el factor más importantes es la cultura, considerado algo normal.

El abandono de un padre o una madre causa una verdadera lesión emocional difícil de manejar a lo largo de sus años, mientras que otros niños logran salir adelante y desarrollarse a pesar de esta ausencia o buscan la forma de salir a buscar a su pariente.

Este es el caso de un niño de 12 años que escapó en el auto de su padre y manejó más de 450 kilómetros hasta ser aprehendidos por la Policía en ciudad de Bahía Blanca en Argentina.

Y aunque al principio para las autoridades había sido un hecho de picardía, posteriormente todo dio un giro, luego de que conocieron la triste historia detrás del escape del niño.

Fue el propio papá de Isaías, como se llama el menor, quien dio una entrevista al medio TN Argentina, en donde contó que su hijo había tomado la arriesgada decisión llevado por el amor a su mamá que meses atrás lo dejó.

El hombre relató que la intención del niño era manejar hasta Rosario, ciudad de Argentina, para ver a su madre “que lo había abandonado desde hace seis meses”. Sobre este acto irresponsable, el padre del menor manifestó: “No lo justifico, pero el nene quiere ver a su madre”.

En la entrevista el hombre, que quedó a cargo de sus tres hijos, contó que su exmujer conoció a una persona a través de la plataforma de TikTok y tras enamorarse dejó al niño en casa de un tío y se fue. “Él obviamente la extraña”, lamentó.

También, detalló que el viernes pasado el niño vio la película ‘Rápidos y Furiosos’ y, al parecer, ese mismo día su mamá se había comunicado con el menor y le habría dicho dónde se encontraba; el pequeño, inspirado en la película, planeó todo y tomó sin permiso el carro de su papá para llegar hasta el lugar que se encontraba su madre.

“Se ve que ella le dijo dónde estaba y él se embarcó en una locura”, dijo el papá de Isaías, donde resaltó que el menor maneja Karting en circuito cerrado y que en otras oportunidades había aprendido a manejar autos en descampados: “Sé del peligro pero no entiendo la falta de control en las rutas”, mencionó.

Finalmente, el pequeño no logró reunirse con su progenitora y en cambió se montó en una fantasía en su cabeza que lo llevó a tener que enfrentar consecuencias por su acto.

La entrevista al hombre terminó con lo siguiente: “Sabe que se la mandó en grande, está consciente de eso y tiene miedo”.

Consecuencias del abandono:

“Cada tipo de abandono genera sus propias consecuencias que también dependerán del carácter del niño y de la sabiduría del progenitor que se queda, para explicar la situación sin victimizarlo y enseñarle cómo construir sin depender del afecto de una persona ausente”, indicó expertos en el portal Mundo Psicólogos.

Aunque el menor puede sufrir a medida que crece debido a que estará cuestionando su vida todo el tiempo y se preguntará el por qué no es amado. Los sentimientos emocionales de un niño puede ser profundos y difíciles de cuestionar.