¿Por haber nacido? La absurda demanda que interpuso una mujer contra sus padres; esta fue su explicación

La maternidad es una de las temáticas que centra la discusión entre jóvenes y adultos cuando de prioridades se trata pues, mientras quienes están en contra mantienen argumentos como priorizar sus sueños y crecimiento profesional, para otros conformar una familia es una meta ‘de cara’ al futuro. En cualquier caso, no son pocas las razones que avivan el debate y mantienen el interrogante de por qué más personas prefieren no tener hijos.

Entre las motivaciones, la cadena CNN evocó testimonios que referían al temor de no tener suficiente apoyo para hacer frente a las responsabilidades de un embarazo. “La pandemia realmente nos ha revelado lo mal que apoyamos a los padres (...). Hemos llegado a ver la verdad que siempre supimos, pero nunca hablamos en voz alta, que es que la crianza de los hijos es realmente difícil. Y realmente no apoyamos a los padres en ese papel”, dijo a ese medio la socióloga Amy Blackstone.

Persiste la división entre quienes quieren y no tener hijos. - Foto: Getty Images / Maki Nakamura

Otras razones están asociadas con una preferencia, para algunos, por no hacer cambios ‘radicales’ (en ese sentido) al preferir sus vidas tal cual son ahora, no querer asumir ese tipo de responsabilidades y el optar por una sensación de libertad (que no ven en sus padres, por ejemplo). A las anteriores, está sumada la sensación de ser juzgadas por mantenerse ‘firmes’ en su posición.

¿Mujer ‘demandó‘ a sus padres?

El debate se ha trasladado a las redes sociales donde una tiktoker estadounidense generó confusión entre sus seguidores cuando dijo que había “demandado” a sus papás por haberla traído al mundo sin su “consentimiento”. La perplejidad entre los internautas se situó cuando recientemente la residente en Nueva Jersey mencionó que había ido a comprar ropa para sus hijos.

De acuerdo con New York Post, quien en esa red social aparece como @isatandstared decidió despejar algunas dudas sobre sus palabras. Si bien refirió a que tenía sus fundamentos sobre el embarazo, aclaró que la ‘demanda’ no había sido literal sino una expresión.

“Ellos contribuyeron a concebirme, y mi madre que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los ‘demandé', porque no acepté estar aquí. No sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme y solo no consiento eso”, dijo en lo reseñado por el diario estadounidense.

En la descripción de su cuenta de TikTok @isatandstared dice que su contenido es sátira. “Ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera para ver si realmente yo quería estar aquí (...) Es como poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”, agregó.

Mujer renegó sobre la maternidad

En redes sociales una mujer también avivó la polémica al exponer por qué hubiese preferido adoptar las funciones de un padre. La mexicana, quien en el espacio digital se califica como ‘la luchona mayor’, dijo que el ser madre le había privado de tiempo para hacer otras cosas; diferente a lo que, según ella, pasa con los hombres.

La mexicana enlistó las actividades que le gustaría tener tiempo de hacer. - Foto: Fotograma / 00:09 / TikTok @sraandrea

Su nombre es Andrea y, para exponer con mayor claridad sus argumentos, hizo una lista en la cual incluyó que le gustaría dormir sin tener que preocuparse por el cuidado de los hijos, así como también tener disponibilidad para ir al gimnasio o la tranquilidad de trabajar (pero no con un compromiso con el hogar 100 % directo).

La 'tiktoker' suele crear contenido sobre la disparidad entre hombres y mujeres (imagen de referencia pareja peleando). - Foto: Getty Images / LumiNola

Los comentarios de sus seguidores fueron divididos, pues algunos se pusieron en su lugar y la justificaron, mientras que otras mujeres destacaron cuánto les gustaba ser madres. También hubo hombres quienes pusieron sus casos como ejemplo, al no contar con el respaldo de una pareja para sacar a sus hijos adelante.