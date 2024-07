El papa Francisco aconseja no pelear en frente de los hijos

El siguiente consejo que dio fue el que más resaltó dentro de su homilía. Para Francisco, es necesario que los niños “vean el amor de los esposos, la paz de la casa y que Jesús está ahí” y para esto, recomendó que los adultos “nunca peleen delante de los niños (...) porque no saben la angustia que tiene un niño cuando ve pelear sus padres”. Y aunque reconoce que es normal que los esposos tengan discusiones, porque “sería extraños si no lo hicieran”, el sacerdote aconseja que lo hagan en momentos en los que los niños “no estén, no escuchen y no vean”.