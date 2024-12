El papa Francisco instó a los sacerdotes a no escandalizarse ante las discusiones y controversias moralistas

El papa Francisco instó durante la misa de Jueves Santo a los sacerdotes a no escandalizarse ante las discusiones y controversias moralistas, leguleyas y clericales.

“Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que sanar enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias moralistas, leguleyas, clericales que se suscitaban cada vez que hacía el bien”, comentó.

Agregó: “Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o miraba para otro lado”.