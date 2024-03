“El proceso que destruyó a Venezuela comenzó con la Constituyente”: Leopoldo López habló con SEMANA sobre la situación en el vecino país

El fiscal general de Venezuela, Tarek Willian Saab, anunció la detención de Henry Alviárez y Dinorah Hernández, coordinador nacional y secretaria política de Vente Venezuela, partido de la candidata opositora de unidad para las elecciones presidenciales del país latinoamericano, María Corina Machado.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el plazo para recoger candidaturas con vistas a los comicios presidenciales del 28 de julio, un lapso de apenas cinco días en el que debe resolverse aún el papel que tendrá la oposición en esa cita, habida cuenta de que sobre su teórica líder, María Corina Machado, sigue pesando una inhabilitación decretada por el chavismo.

SEMANA habló con el político, economista y líder opositor al gobierno venezolano Leopoldo López quien logró escapar a España en el 2020 donde reside y desde donde ejerce plena oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha sido demandado en múltiples ocasiones por ciudadanos norteamericanos. | Foto: AP

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre las detenciones de los miembros colaboradores de María Corina Machado?

LEOPOLDO LÓPEZ: Es otra muestra de lo que es Maduro, de lo que ha sido ya un proceso represivo que a mí no me sorprende nada. Lo que sí me sorprende es que haya quienes les sorprenda todavía, Maduro es un dictador, Maduro es un represor, Maduro, no se atreve a medirse en un proceso electoral, por eso ha inhabilitado a María Corina y lo que busca ahora es seguir sembrando terror, está buscando desarticular el equipo que acompaña a María Corina y también a dirigentes que han venido acompañando este esfuerzo de cambio en Venezuela.

SEMANA: ¿Cuál es la ruta que debería seguir la opositora?

L.L: Hay que continuar. Aquí hay una rendija, que es el proceso que ha sido convocado para el 28 de julio, que no podemos decir que es una elección ni libre ni justa, pero es una convocatoria a la esperanza de los venezolanos que nuevamente han sorprendido, que están movilizados y que nuevamente están buscando cómo expresarse y que hoy, con el liderazgo de María Corina, esa movilización es evidente que lo que busca es un cambio profundo en el país.

Por supuesto que Maduro va a poner todos los obstáculos, por supuesto que Maduro va a continuar siendo quien es, va a seguir buscando sembrar miedo, reprimir, va a seguir buscando evitar que los venezolanos se puedan expresar, pero el deseo de cambio es mucho mayor, es muy superior a que los venezolanos se queden atemorizados.

SEMANA: La oposición tiene un plan B en caso de haya otro obstáculo más para inhabilitar a Maria Corina o en caso de que se evite su participación como candidata?

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Gustavo Petro. | Foto: Getty, archivo SEMANA y cortesía Presidencia.

L.L: Lo importante es que hay un episodio que se tiene el 28 de julio, eso es una rendija que hay que buscar utilizarla para abrir las compuertas del cambio para toda Venezuela y aquí se han venido sorteando los obstáculos. Primero fueron las primarias, el año pasado toda la discusión hacia finales de año era que las primarias no se iban a dar y se dieron, luego habían dudas si María Corina iba a asumir la ruta electoral y la ha asumido, luego han habido dudas de si se va a mantener los sectores democráticos, la oposición unida y estamos unidos y seguiremos enfrentando y superando los distintos obstáculos.

La dictadura ha inhabilitado a María Corina, ha ilegalizado los partidos, ha evitado publicar un cronograma electoral transparente, ha desatado una ola represiva no solamente al sector político, sino al sector de la sociedad civil. Rocío San Miguel ya va a cumplir dos meses encarcelada, hay personas que han sido encarceladas simplemente por poner un mensaje en el TikTok o en el Twitter, eso es lo que Maduro ha venido haciendo y seguirá haciendo. Y lo que nos toca seguir haciendo es superar cada uno de esos obstáculos.

SEMANA: ¿qué falló en Barbados?, ¿en qué momento pasó de ser un posible diálogo, una posible salida a todo esto a que hoy no haya tenido éxito?

L.L: Yo creo que Barbados fracasó en Qatar, porque hay dos procesos de negociación en paralelo, uno entre los Estados Unidos y la dictadura de Maduro, que fue mediada por Qatar. Y allí, según lo que ha sido publicado y según lo que se conoce, la agenda de negociación era el tema migratorio hacia los Estados Unidos, con una premisa, desde mi punto de vista equivocada, que estabilizara la dictadura, iba a contener la migración, todo lo contrario ha ocurrido.

El segundo punto que se negoció allí era el tema estratégico, en donde se le dieron licencias a empresas americanas, como el caso de Chevron. También bajo la premisa que Maduro podría ser una fuente de energía para el continente, cosa que tampoco ha sido cierto porque Venezuela, de producir casi 4 millones de barriles, hoy está produciendo menos de 700.000 y desde que le dieron las licencias a Chevron no ha habido un aumento de producción significativo.

El líder opositor venezolano, Leopoldo López, dio un discurso en una universidad de España. | Foto: Getty Images / Europa Press News / Colaborador

Luego el otro punto fue el intercambio de rehenes, en donde Maduro obtuvo la entrega de Alex Saab, quien es un ciudadano colombiano testaferro de Maduro, vínculo de Maduro con la estructura cleptocracia de Rusia, de Irán, de hecho estaba en camino a Irán cuando fue capturado en Cabo Verde y de último estaba el tema de de la transición democrática a lo que Maduro se comprometió con presentar un cronograma electoral transparente y habilitar a María Corina Machado, eso es lo que finalmente se firma en Barbados.

De hecho, la dictadura no permitió que firmara ese acuerdo, porque nosotros insistimos en que se tenía que poner con nombre y apellido la habilitación de María Corina Machado y Maduro se comprometió, se comprometió públicamente, allí hubo incluso un compromiso público por parte de Estados Unidos en en voz del mismo secretario Blinken.

A los hechos que estamos viendo en estos momentos, queda en evidencia que Maduro no cumplió y que ha sido su absoluta responsabilidad, que no haya habido un proceso con los términos que se habían acordado, pero creo que haberle entregado todo a Maduro, sin garantías de que él se iba a comprometer con lo que yo creo y estoy convencido, lo esenciales, lo medular que es el proceso de democratización de Venezuela, bueno, nos trajo hasta aquí, hasta donde estamos.

SEMANA: ¿El CNE es el brazo derecho de la opresión de Nicolás Maduro?

L.L: En Venezuela no hay una sola institución, no hay un juez, no hay un fiscal, no hay un militar, no hay un funcionario público que no siga instrucciones directas de la dictadura en función de sus intereses, estén o no amparados por las leyes.

El CNE es un brazo político de los intereses de la dictadura, el CNE ha ilegalizado partidos, ha evitado que los venezolanos se registren para poder ejercer su derecho, ha promovido la ilegalización e inhabilitación de candidatos, ha creado toda una estructura electoral que incluso ha servido para fuentes de negocio.

El sistema automatizado, que fue sustituido en el año 2017 por una empresa argentina llamada Ex-Clé, sancionada por los Estados Unidos es una empresa de Jorge Rodríguez, es decir, el CNE no solamente es un brazo de ejecución de los intereses de la dictadura, sino también es una fuente de dinero corrupto para personajes como Jorge Rodríguez y quienes están allí simplemente son ejecutores de las órdenes de la dictadura.

El CNE ejecuta el cronograma electoral de acuerdo a la conveniencia del dictador, el CNE pone y quita candidatos de acuerdo al cálculo político, pone y quita partidos de acuerdo al cálculo político, pero insisto, esto es el CNE, es el Tribunal Supremo y toda la estructura judicial es toda la estructura del Estado.

Yo sé que para quienes viven en una democracia, aún con sus problemas, es muy difícil entender esto. Pero la realidad es que en Venezuela no hay ninguna rendija de autonomía de ningún poder público, de ninguna institución, y no hay absolutamente, ningún acatamiento al Estado de Derecho.

SEMANA: Si no es el diálogo, ¿cuál es el camino después de unas elecciones que no son libres y no son democráticas en Venezuela?, ¿qué sigue?

Leopoldo López. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

L.L: Nosotros no contamos con la estructura del Estado, no contamos con las armas, no contamos con recursos, con lo que cuentan los sectores democráticos es con la gente y ha sido la gente la que ha sorprendido una y otra vez y la gente se manifiesta de dos maneras: se manifiesta votando o se manifiesta protestando y yo creo que tanto el voto como la protesta pacífica son válidas en este proceso y yo creo que tarde o temprano vamos a lograr transitar precisamente empujados por un liderazgo que pueda mantenerse unido y la gente que pueda manifestarse votando, protestando y siguiendo las ansias y el compromiso de cambio que se ha mostrado una y otra vez por parte del pueblo venezolano, porque yo creo que eso hay que reconocerlo, llevamos 20 años en esta lucha y una y otra y otra vez el pueblo venezolano da demostración, de que sigue en la calle, que sigue dispuesto a luchar en contra de la dictadura y a favor de un cambio.

SEMANA: Maduro lo acusó a usted y al expresidente Uribe de conspirar contra las elecciones presidenciales después de una reunión que usted sostuvo con el exmandatario colombiano en Madrid.

L.L: Este tipo de calificación, de hecho es lo que utiliza para buscar, aniquilar, encarcelar, y desacreditar a todos los que no sigan la narrativa de Maduro y por supuesto que yo sigo claramente en en donde esté dejando muy clara nuestra posición, primero del problema que significa Maduro, del origen del caos en Venezuela, de la tragedia humanitaria, de la migración, del hambre, de la miseria, de las carencias, tiene nombre y apellidos: Nicolás Maduro y el compromiso de nosotros en seguir adelante y por supuesto, buscando que desde otros países se entienda la gravedad de lo que ocurre en Venezuela por culpa de Maduro.

Con el presidente Uribe tuve un encuentro en donde hablamos por supuesto distintos temas de Venezuela, de Colombia, pero sobre todo de lo que está ocurriendo en Cuba, el día que nos reunimos fue un día en donde se estaba llevando a cabo el segundo día de las manifestaciones que estaban ocurriendo en Cuba y nuevamente a la pregunta que me decías anteriormente ¿cómo se puede lograr un cambio en países como Cuba y Venezuela?: con la gente ¿y cómo se puede manifestar la gente?: con elecciones cuando tenga la oportunidad de votar y en la calle protestando cuando tengan la oportunidad de hacerlo.

SEMANA: ¿Maduro está más cerca ahora de la comunidad internacional empezando por su relación con países afines a su ideología en la región?

L.L: La realidad es que Maduro está enchufado a la internacional autocrática que está liderada por China, Rusia, Irán, de la que participa, por supuesto Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero muchos otros países y han sido estos países los que han venido al rescate de Maduro, desde el punto de vista financiero, diplomático, en el año 2019 fue Irán la que permitió que Maduro pudiese evadir sanciones y lavar el dinero proveniente de su corrupción, Rusia ha tenido ya una larga historia, no solamente de vínculos con el sector militar, sino vínculos y lazos estrechos entre la estructura cleptocracia de ambos países.

La realidad es que el conflicto Venezuela es una expresión de un conflicto global entre la democracia y la autocracia y es por eso que nosotros insistimos que es importante que el mundo libre, que los países democráticos, gobiernos, organizaciones, partidos políticos, ciudadanos, entiendan que el terreno de lucha de Venezuela sí es un terreno que afecta directamente a los venezolanos, pero que también es parte, de este conflicto global entre la democracia y la autocracia.

SEMANA: ¿Cómo ha visto el papel del Gobierno Biden frente a Venezuela? Necesita implementar más sanciones, más mano dura contra la dictadura de Maduro?

L.L: Yo creo que luego de ver los resultados de un esfuerzo que hizo la administración durante más de dos años, de tener negociaciones directas con la dictadura y que Maduro simplemente no cumplió, yo creo que lo que corresponde es revisar la estrategia que se ha venido llevando a cabo y que se puedan plantear otros elementos, yo en lo personal creo que es importante buscar herramientas para presionar a la dictadura, que existen, que son legítimas.

María Corina Machado, líder de la oposición del partido Vente Venezuela, habla en una conferencia de prensa después de que se le prohibiera ocupar cargos públicos durante 15 años. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Yo creo en las sanciones, sobre todo en las sanciones personales, el día de ayer escuchamos nuevamente por parte de la ONU en Ginebra a los representantes de la Comisión de Determinación de hecho el incremento en las violaciones a derechos humanos, las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzosas promovidas por Maduro.

Yo creo que quienes son responsables, ya que hay una cadena de mando que va desde Maduro hasta el que tortura hasta el que asesina, yo creo que toda esa estructura de mando debe ser sancionada, yo creo que quienes son responsables de la corrupción, que el último escándalo fue de un robo de 20 mil millones de dólares, en parte de PDVSA con el escándalo PDVSA cripto allí es más que evidente la estructura de corrupción que también está afectando la vida de los venezolanos. Entonces, yo creo que sin duda alguna hay que revisar mecanismos que permitan, un tránsito hacia la democracia.

SEMANA: ¿Podría afectar a Venezuela de algún modo que Donald Trump sea elegido nuevamente como Presidente de Estados Unidos?

L.L.: Nosotros hemos estado siempre muy claros de la importancia que la política hacia Venezuela sea bipartidista y así se ha planteado, así se ha planteado en el Senado, así se ha planteado en el Congreso y así lo hemos planteado, en todos los ámbitos.

Nosotros esperamos que la política sea Venezuela sea cada vez más una política bipartidista, en un momento dado fue uno de los pocos temas en donde había acuerdo entre los demócratas y los republicanos y yo espero que se mantenga el tema de Venezuela en en una agenda bipartidista y que nos permita transitar hacia la democracia.

Si a los republicanos y a los demócratas les preocupa la migración viniendo de Venezuela, bueno, la mejor política migratoria hacia Venezuela es que haya un cambio político, si aquí Maduro se plantea como está planteando un zarpazo en este proceso, no tengo ninguna duda que en los próximos dos años van a salir dos o 3 millones de venezolanos más.

En una encuesta reciente que se hizo le preguntaban a venezolanos que estaban fuera de de nuestro país si ellos se regresarían a Venezuela con una estabilidad económica y menos del 20% de la gente dijo que sí. Pero cuando les preguntaron usted regresaría? Si Maduro sale del poder, más del 60% de la gente dijo que sí. La expectativa de contener e incluso de revertir los flujos migratorios hacia Venezuela están asociados directamente con el cambio político en el país y lo mismo con el tema económico. Entonces, yo creo que la política bipartidista, debe focalizarse en promover el la transición hacia la democracia en Venezuela.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿El deseo de Gustavo Petro de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es signo de alerta para la región?

L.L.: Cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia lo que ha ocurrido en Venezuela, muchas veces surge la pregunta ¿cuándo comenzó el desastre?, yo sin duda alguna, y creo que muchos coincidimos en que el proceso que destruyó a Venezuela comenzó con la Constituyente, porque fue la Constituyente la que desde adentro, con un proceso que tenía fachada electoral, que tenía fachada democrática, que tenía una fachada soberana, incluyente, participativa, democrática, lo que permitió fue cambiar la Constitución, cambiar las instituciones, socavar el Estado de derecho, la autonomía de las instituciones y ese fue el inicio de un proceso en donde una a una fueron luego derrumbándose las instituciones en función de la misión que tenían.

Fue a través de la Constituyente que se le abrieron las compuertas a la censura y a la destrucción de la libre expresión en Venezuela, fue a través de la Constituyente que se le abrieron las puertas para la hiper presidencialización de la estructura de poder, fue la Constituyente la que le abrió las puertas para la politización de las Fuerzas Armadas y de la Policía, fue la Constituyente la que le abrió las puertas para desmantelar la descentralización, que había sido uno de los grandes logros, eh de finales del siglo 20, que permitió la autonomía de los municipios y de las gobernaciones, fue la Constituyente la que permitió el estatismo y la relativización de la propiedad privada que llevó a la destrucción de la economía y fue la Constituyente la que al principio cargó al país de una cantidad de sueños de que iba a cambiar, la posibilidad de los venezolanos en todos los ámbitos vivienda, salud, educación, oportunidades, movilidad, todo era la constituyente y cuando miramos hacia atrás fue el inicio de la destrucción de de las instituciones de la democracia. En consecuencia, la economía.

En consecuencia, eso trajo una tragedia humanitaria y en consecuencia, esa tragedia humanitaria trajo el mayor éxodo migratorio que se ha visto en la historia del continente americano y hoy el más grande del planeta Tierra, más de 8 millones de venezolanos.

SEMANA: ¿Qué mensaje le enviaría usted al presidente Petro cuando ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado frente a la grave situación de derechos humanos en Venezuela ?

Le recordaría que él hoy es presidente, porque cuando fue inhabilitado en Colombia, luego de haber sido alcalde de Bogotá, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haciendo uso de una sentencia que se emitió a mi favor el año anterior, obtuvo una sentencia favorable en Costa Rica que la la llevó a Colombia y fue admitida, fue validada y por eso él pudo ser candidato y en consecuencia hoy es presidente y por supuesto que esperaríamos la misma argumentación que él tuvo para su propio caso, con el caso de María Corina Machado.

Por otro lado, le recordaría sus propias palabras luego de haber sido electo. Yo recuerdo haber escuchado en no menos de cinco oportunidades al presidente Petro hablando de la importancia de que Venezuela regresara al esquema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recuerdo que en varias oportunidades habló sobre el tema de los derechos humanos como el hilo conductor de la política, incluso de la relación y la hermandad entre los dos pueblos. Bueno, estos son los momentos en donde esperamos nosotros coherencia con respecto a sus propias palabras y a su propia experiencia.

SEMANA: ¿Colombia con Petro está repitiendo la historia de Venezuela con Maduro?

L.L.: Cuando yo leo, escucho la argumentación que se le está dando al por qué una constituyente es lo mismo que se estaba planteando en Venezuela hace 25 años, ahora, Colombia no está hoy donde está Venezuela, porque en Venezuela han pasado ya más de dos décadas de destrucción y mira donde está el país hoy los colombianos todavía tienen una oportunidad de juntos salvar su democracia, su economía, la inclusión de todos, la posibilidad de generar oportunidades, de solucionar sus problemas en paz, de lograr una convivencia democrática que permita la alternancia, que permita que en democracia se solucionen y se canalicen los problemas y creo que hay que estar muy conscientes de que Uno la democracia es frágil y dos, que los países este pueden tomar eh malas decisiones y y bueno, terminar como ha terminado. Lamentablemente en Venezuela, yo creo que para los colombianos es muy importante que puedan ver con mucha atención lo que ha sido el proceso venezolano.

SEMANA: ¿cuál es su opinión sobre sobre esa lucha de crimen organizado y la migración en la frontera con Venezuela, con presidentes como Maduro y Petro al poder?

L.L: Lo que pasa es que la frontera es una expresión de un problema mucho más profundo, que es la penetración de los grupos de crimen organizado en coordinación con el Estado. Es decir, el tema de la frontera no se puede resumir como un problema de presencia del crimen organizado, es mucho más grave que eso, esa estructura de crimen organizado está coordinada y es parte de la estructura formal del Estado. Es decir, tú tienes a los gobernadores eh vinculados, algunos, no todos eh vinculados con esta estructura del crimen organizado que son del PSUV, de la dictadura, es más que evidente que la estructura del Estado militar y policial es parte de esta estructura de contrabando, de tráfico de cocaína, de extracción de oro en todas esas actividades que han convertido la economía venezolana en una economía criminal. Porque hay que entender que ya Venezuela no es un país petrolero.

Venezuela hoy es el 5.º productor de petróleo de Suramérica. Venezuela hoy tiene una economía con una estructura criminal sustentada en el contrabando, en el tráfico de cocaína, en la extracción ilegal de oro, en el comercio opaco y corrupto del petróleo. Esa es la estructura de la economía venezolana y eso, por supuesto, se manifiesta en la frontera. Entonces aquí, eh, tú me pregunta cómo se puede lograr un cambio profundo en ante esa realidad, con un cambio político que permita un gobierno democrático regido bajo el Estado de derecho, bajo un compromiso de fortalecer las instituciones que cumplan con con lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y poner orden. Pero hay esa estructura del crimen organizado. Nuevamente el capo de capos de toda esa estructura es Nicolás Maduro.

SEMANA: Estaría de acuerdo en que Gustavo Petro intercediera en el tema de diálogos con el presidente Maduro para que se pudieran tener unas elecciones libres y justas en Venezuela?

L.L.: Pero yo comenzaría por algo mucho más sencillo: que se pronuncie, que dé su opinión sobre lo que significa la inhabilitación de candidato, que es algo que le hicieron a él sobre la violación de derechos humanos, que es algo que él siempre ha hablado, sobre las desapariciones forzosas, eue se pronuncie, sobre este.

Padrinos, acompañantes de los procesos de negociación. Hay una larguísima lista de fracasos, larguísima lista de fracasos. Son muchos años en donde ha entrado uno, ha salido otro y que lamentablemente la respuesta de la dictadura siempre ha sido la misma, que es que utiliza estos procesos para engañar, para desviar la atención y al final del día jamás ha cumplido absolutamente nada.