El rey Juan Carlos le gana la pelea a Corinna Larsen en supuesto delito de acoso sexual

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales concluyó que el rey emérito no puede ser juzgado en Reino Unido por este asunto al “carecer de competencia”.

“Mi conclusión principal es que carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada”, señaló la juez Collins Rice.