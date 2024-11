El segundo banco más grande de EE. UU. anuncia cierre de múltiples sucursales en todo el país

Se trata del Bank Of America, un banco que opera aproximadamente 3.900 sucursales en el país norteamericano y una red de más de 15 mil cajeros automáticos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Las oficinas centrales fueron distribuidas en todo el país con una presencia más fuerte en Nueva York, Florida y Texas.

Por su influencia en la economía y el mercado financiero, Bank of America desempeña un papel central en el sistema bancario estadounidense y mundial, es por esto que ha llamado la atención la decisión de sus directivos de cerrar un gran número de sucursales este año.

Los clientes utilizan un cajero automático en una oficina del Bank of America el 18 de julio de 2023 en Daly City, California. | Foto: Getty Images

Casi dos docenas de sucursales de Bank of America cerrarán este mes sus puertas a los clientes y se trata de las siguientes:

-3029 West 117th Street, Cleveland, OH

Fachada con logotipo en el edificio del Bank of America en el centro de Concord, California, 8 de septiembre de 2017. (Foto de Smith Collection/Gado/Getty Images) | Foto: Getty Images

Este no es el único banco en Estados Unidos que ha optado por cerrar sus puertas, muchos otros han anunciado su cierre a la Oficina del Contralor de la Moneda y s e ha hecho publico en sus boletines oficiales.

Los clientes del famoso Bank of America tendrán ahora la opción de realizar sus peticiones y sus diligencias bancarias a través de internet , o si prefiere tener un acercamiento cara a cara con un asesor financiero de la compañía deberá recorrer distancias más largas para los tramites en las sucursales.

Además de operar en los Estados Unidos, Bank of America tiene oficinas y operaciones en más de 35 países y Está considerado uno de los “cuatro grandes” bancos de Estados Unidos, junto con JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo.