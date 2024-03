El zar eterno: así es como Vladimir Putin allanó el camino para ser el líder indiscutible de Rusia, ad portas de su reelección

La receta de Putin fue acumular el poder a sus anchas hasta donde se le permitiera, y no ha tenido límites. En el 2000 arrancó la segunda guerra chechena que le dio el triunfo al Kremlin. Además, en su primer mandato cerró medios de comunicación y mantuvo a raya a los oligarcas del país, que en mandatos anteriores habían manipulado los hilos del poder para conservar varias de las decisiones más importantes de Rusia hacia sus propios intereses.

En un país donde protestar contra el gobierno está prohibido, para Vladímir Putin –con un autoritario mandato– atornillarse al poder y prácticamente no contar con oposición tiene una gran popularidad. Según un sondeo del Centro de Estudio de la Opinión Pública ruso, el mandatario tiene una favorabilidad del 76 por ciento. Lo cual, sumado a la situación política del país que ha transformado el mandatario, hace que su elección esté prácticamente hecha.

El presidente ruso Vladimir Putin pronuncia su discurso anual ante la Asamblea Federal, en Moscú, Rusia, el 29 de febrero de 2024. | Foto: via REUTERS

“La popularidad de Putin sigue aumentando a medida que la guerra se alarga y las sanciones económicas no han tenido el efecto esperado. Entonces Putin se consolida interna y externamente, porque la guerra no parece haberlo debilitado, ni tampoco las sanciones que impuso Occidente sobre la industria militar y el sistema financiero. Rusia rápidamente se acomodó a la economía de guerra y Putin ha podido convencer a los rusos de que es una guerra de Occidente contra Rusia”, manifiesta Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.

Las elecciones del domingo han sido condenadas por la comunidad internacional, que asegura la falta de transparencia. “Vladímir Putin puede tener una elección limpia, pero no exactamente libre por lo de Navalni y por otros opositores que se han coaccionado, para decirlo con caridad cristiana. Se va a las votaciones, se cuentan los votos y todo es limpio, pero no creo que sea el adjetivo libre porque no hay diferentes opciones que estén en juego”, dice Giovanni Reyes, profesor de la Universidad del Rosario.