Alarma mundial: Putin reitera que Rusia “está preparada” para una guerra nuclear

Así, Putin señaló que diversos países “están desarrollando todos sus componentes, igual que Rusia”. “Eso no significa, en mi opinión, que estén preparados para una guerra nuclear mañana. ¿Quieren? Estamos preparados”, redondeó, según información recogida por el diario ruso Izvestia .

El presidente ruso, además, destacó que su país no se ha planteado hasta la fecha el uso de armas nucleares en el marco de la invasión de Ucrania , desatada en febrero de 2022. “¿Para qué necesitamos usar armas de destrucción masiva? Nunca hubo esa necesidad”, explicó.

| Foto: via REUTERS

Putin aclaró que Rusia no ha contemplado el uso de arsenal nuclear en el marco de su guerra con Ucrania. | Foto: via REUTERS

“Rusia no tendrá ‘líneas rojas’”

Putin también afirmó que es importante que Rusia mantenga su capacidad para defenderse ante cualquier tipo de amenaza. “Nadie nos tendrá en cuenta si no podemos defendernos. Las consecuencias serían catastróficas para el Estado ruso. Nuestros hijos no tendrían un futuro, ya que seríamos un país de tercera o cuarta fila”, expresó.

“Dependía de ellos, y han decidido. No teníamos tropas allí, pero ahora las tendremos. No había sistemas allí, pero aparecerán”, sentenció.

Asimismo, Vladímir Putin advirtió que “aquellos países que dicen que no tienen ‘líneas rojas’ respecto a Rusia deben entender que Rusia no tendrá ‘líneas rojas’ respecto a ellos”, en aparente referencia a las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que París no tiene “ningún límite” en su apoyo a Ucrania.