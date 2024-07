Elecciones Venezuela 28 de julio: Nicolás Maduro recibe a veedores de Rusia, China y regímenes afines para los comicios

El canciller chavista, Yván Gil, durante la última semana, recibió la participación de varas delegaciones para estar como observadores en los comicios, pero muchas de ellas fueron canceladas si no respondían a las exigencias del régimen: ser aliados de Maduro y no ‘opinar’ sobre el proceso electoral.

Government supporters gather for President Nicolas Maduro's opening campaign rally ahead of July 28 elections in Caracas, Venezuela, Thursday, July 4, 2024. (AP Photo/Cristian Hernandez) | Foto: AP