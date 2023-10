Embajador de Israel en Colombia revela otra estremecedora historia de toda una familia exterminada por Hamas

Si algo ha resultado indignante de los ataques de Hamás a Israel es que no han tenido miramientos para elegir a sus víctimas, de modo que han perdido la vida personas de todas las edades y muchas familias enteras.

El feliz retorno al kibutz

“Teníamos claro que una vez que tuviéramos hijos no seguiríamos viviendo en Tel Aviv”, dice Aviv Kutz, de 37 años, casado y con dos hijos, que regresó a Kfar Aza después de ocho años. “El ruido del entorno y el hecho de que no hay espacios verdes, simplemente no son para nosotros”, decía el párrafo dedicado a él.