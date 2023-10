Embajador israelí en Colombia: “en las últimas 60 horas, cientos de mujeres israelíes inocentes han sido masacradas en sus hogares”

El estado de Guerra que declaró Israel el pasado sábado 7 de octubre debido a la ofensiva que el grupo islamista radical Hamás protagonizó en el sur de Israel, en las ciudades hebreas cercanas a la Franja de Gaza, ha dejado como resultado más de 800 israelíes fallecidos, según los últimos reportes . No obstante, a pesar del trabajo continuo del ejército judío, decenas de mujeres y niñas han perecido durante los 3 días de conflicto .

“Aunque Israel no empezó esta guerra, sí la terminará”: Benjamín Netanyahu

Contexto: “Aunque Israel no empezó esta guerra, sí la terminará”: Benjamín Netanyahu

Un duro golpe para Israel

Desde la Guerra del Yom-Kippur en 1973, Israel no se declaraba en estado de Guerra, no obstante, con las consecuencias causadas por el terrorismo de Hamás, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no dudó en declarar esta condición y actuar bajo los protocolos establecidos.