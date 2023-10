Tambalean las normalizaciones entre Arabia Saudí e Israel por el estado de Guerra en la nación hebrea

El domingo pasado, la administración de Joe Biden no dudó en reafirmar su compromiso para que entre Israel y Arabia Saudí se siguieran adelantando las negociaciones, a pesar de la puesta en marcha de las operaciones militares hebreas en la Franja de Gaza, aseveró The New York Times. No obstante, la repuesta bélica de Benjamín Netanyahu podría haber quebrado las intenciones de los saudíes de firmar el acuerdo de normalización.