Líder supremo iraní dice que Israel “está al borde de la aniquilación” a pesar del posible tratado de paz entre hebreos y saudíes

Un discurso provocador

Desde territorio persa, Jamenei ha criticado recurrentemente a Estados Unidos e Israel por ser, según él, un ‘eje del mal’ para el mundo , debido a las sanciones económicas que le ha impuesto el primero, y por ser un ‘enemigo para la paz regional’ refiriéndose al segundo. De hecho, el ayatolá también ha culpado frecuentemente a las naciones occidentales por el levantamiento popular de los iraníes los cuales no han cesado desde el año pasado .

Occidente ha llamado a la acción en varias ocasiones al gobierno iraní para que no reprima los derechos de las mujeres. | Foto: AP

Sin embargo, el comunicado se tornó más nacionalista de lo habitual al indicar que “el régimen sionista está lleno de odio. No sólo hacia nosotros, es igual con otros países. No es que el régimen sionista esté contento con otros países. También odia a Egipto, Irak y Siria, porque su objetivo es dominar del Nilo al Éufrates y eso no ha pasado”, declaró el líder supremo del régimen islámico.