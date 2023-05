Emily: un padre desesperado en España busca a su hija desaparecida, teme que su madre se la llevara a Ucrania

No existe un fallo de custodia sobre la menor, porque legalmente la pareja no está divorciada.

Emily Vaquero Palii, una menor de 2 años de edad de Aragón, España, fue vista por última vez el pasado viernes 19 de mayo en la ciudad de Zaragoza. Ese día su padre recogió a la pequeña de la guardería sobre las 3:30 de la tarde y la llevó al parque a jugar, allí se presentó la madre de la menor y aseguró que la llevaría a una fiesta de cumpleaños, fue la última vez que el padre vio a su hija, según reporta el diario Heraldo de España.

El caso

Después de que la madre recogiera a su hija en el parque el hombre no logró recordar ninguna fiesta ni evento que la madre hubiera mencionado, para llevar a la niña. Cuando el padre regresó a su casa no encontró rastro de la niña ni de su madre, faltaban unas maletas e incluso sus cepillos de dientes.

Los hechos ocurrieron en Zaragoza, España. - Foto: Getty Images

La mayor preocupación para este hombre es que la mamá de la niña es originaria de Ucrania y teme que haya decidido llevarla consigo a su país de origen, que enfrenta actualmente una violenta invasión de Rusia: “Ojalá no le haya dado tiempo a llevársela lejos”, dice el padre, Alejandro Vaquero, según reporta Heraldo de España.

Con mucha preocupación dice que es posible que su mujer Iryna, de 35 años, busque abandonar el país: “Solo espero que la rapidez con la que se tramitó la denuncia le impida llevar a cabo sus planes, sean los que sean” dice al diario Heraldo.

Alejandro, quien es originario de Zaragoza, tiene de 40 años, es investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza.

La mayor preocupación para este hombre es que la mamá de la niña es originaria de Ucrania y teme que haya decidido llevarla consigo a su país de origen. - Foto: AFP

Un matrimonio en crisis

La pareja se había conocido hace más de diez años y Emily era para ambos “la alegría de la casa”. La relación matrimonial estaba en crisis y parecía estar a punto de romperse.

Él habría planteado a su mujer la posibilidad de separarse, pero según su testimonio, ella no estaba convencida. Los trámites de la separación no se habían iniciado formalmente y no se había dictado una medida de custodia sobre la pequeña Emily.

Ese es justamente el aspecto que más le preocupa a Alejando: “En estos momentos, mi mujer puede subirse a un avión con mi hija y nadie puede ponerle ninguna traba”, explica, dado que ambos padres tienen derechos por igual sin limitaciones, dado que no están divorciados.

La pareja se había conocido hace más de diez años y Emily era para ambos “la alegría de la casa”. La relación matrimonial estaba en crisis y parecía estar a punto de romperse. - Foto: Getty Images

“¿Qué futuro tendría mi hija allí? No quiero ni pensarlo”, dice Alejandro, al solo considerar la opción de que su esposa pueda viajar con la niña a Ucrania.

La menor nació en Estados Unidos, cuando la pareja se encontraba viviendo allá durante un tiempo, esto significa que la niña cuenta con nacionalidad estadounidense, así que la policía ampliará su rango de búsqueda también allí.

De acuerdo con el portal SOS Desaparecidos, la menor “mide entre 1,36 y 1,38 metros de altura, tiene el pelo rubio y liso, con un corte a media melena, los ojos marrones y gris claro”.

Los números que están a disposición para quien tenga información sobre Emily Vaquero son el 649 952 957 y el 617 126 909, y un correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, segun reporta Heraldo de España y el Portal SOS Desaparecidos, de España.