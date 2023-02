En España, una niña murió por peritonitis después de estar en urgencias tres veces y no obtener diagnóstico

La madrugada del pasado lunes, Enma Martínez Gascó, de 12 años, murió en el Hospital Clínico de Valencia (España). Enma había estado toda la semana con fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebre. La causa de la muerte fue peritonitis purulenta, que derivó en una infección de la sangre, ya que en tres ocasiones que asistió a urgencias la menor no recibió un diagnóstico adecuado.

Los padres dialogaron con el diario El País, de España, y contaron que en las visitas que hicieron a los dos hospitales a donde llevaron a la menor, la madre insistió en que podría ser una apendicitis, que puede derivar en una peritonitis, dados los antecedentes familiares.

La causa de la muerte fue una “peritonitis purulenta”, con una infección en la sangre que provocó un fallo multiorgánico. - Foto: Europa Press

El caso de Enma, paso a paso

El malestar de la menor comenzó el pasado domingo 29 de enero, cuando Enma dijo que se sentía mal, tenía mucho dolor abdominal, vómitos, fiebre de 38,5 grados centígrados y diarrea.

En el centro de urgencias de la localidad valenciana de Viver, a donde la madre llevó a la menor, el médico de guardia no detectó ningún un problema de gravedad: “Mi mujer le preguntó si podía ser una apendicitis, ya que mi familia la ha padecido. El médico le comentó que no creía que fuera eso, que no podría ni caminar, que podía ser un dolor ovárico, que le iba a bajar la primera regla, o un virus estomacal”, es lo que explicó Pedro, el padre de Enma a El País.

Sus padres están llenos de dolor tras lo sucedido y dicen que pondrán una denuncia contra la Administración de Sanidad de Valencia. - Foto: Imagen compartida por El País de España

Enma volvió a su casa, pero lejos de recuperarse se empeoró. Apenas puede dormir por el dolor y pasan los días sin mejora. El jueves 2 de febrero la madre volvió con la niña al mismo centro médico. Otro médico distinto al anterior las atendió, pero su diagnóstico fue muy similar, dijo que podía ser un virus y les sugirió regresar a la casa.

Una y otra vez los médicos le dijeron que probablemente se trataba de un virus estomacal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego el padre explicó su reacción cuando regresó a su casa al día siguiente, el viernes 3 de febrero, al volver a su hogar tras un viaje de trabajo en Barcelona: “Cuando el viernes regreso a casa y veo la cara de la niña... No podía ni caminar erguida. El sábado por la mañana a las 11 y media me la llevo al hospital”, dice.

En esa visita del viernes 3 de febrero la niña llegó con su padre a un hospital distinto, el de Sagunto: “Allí estuvimos hasta las cinco de la tarde. Le hicieron un análisis de orina y la auscultaron la barriga, le vieron la lengua blanca, pero poco más. Debieron ver que el análisis de orina estaba dentro de lo normal y nos fuimos a casa”.

La niña no se recuperaba y el domingo 5 de febrero estaba completamente debilitada: “No tenía ni fuerzas para salir de casa. La chiquilla perdió el conocimiento, desfalleció. Fuimos al centro de Urgencias de Viver porque era lo más rápido. Entró en parada cardiorrespiratoria, utilizaron un desfibrilador. Llamaron al SAMU y llegó en 12 minutos. Lograron estabilizarla y la bajaron al hospital Clínico de Valencia. Allí estaba esperando todo el equipo médico pediátrico para operarla. La chiquilla volvió a tener una parada, intentaron reanimarla durante dos horas. Falleció a las dos de la mañana”, contó el padre.

El padre no se explica cómo después de tres visitas al hospital no pudieron identificar nada y terminaron diciéndole que la causa de la muerte había sido una “peritonitis purulenta”, con una infección en la sangre que habría provocado un fallo multiorgánico.

Negligencia médica

“Enma jugaba al fútbol, era fiestera, cariñosa, llena de vitalidad, iba con sus dos hermanos (de 17 y 22 años) y la conocía todo el mundo”, afirmó el padre de la menor a El País.

Sus padres están llenos de dolor tras lo sucedido y dicen que pondrán una denuncia contra la Administración de Sanidad de Valencia, porque consideran que se trata de un caso de negligencia médica. El padre de la menor es concejal socialista en la Alcaldía y la madre tiene un local de ventas en Jérica, el pueblo donde vivían juntos con Enma.