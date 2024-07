🔴En Vivo | Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris afianza el apoyo demócrata y arremete contra Trump

06:00 a.m.: Kamala Harris tiene apoyo de suficientes delegados para ganar nominaci贸n presidencial dem贸crata

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha asegurado el respaldo de suficientes delegados dem贸cratas para conseguir la nominaci贸n presidencial de su partido y enfrentarse al republicano Donald Trump, de acuerdo con un sondeo de The Associated Press. Esto refleja la velocidad con que la c煤pula dem贸crata cerr贸 filas en torno a Harris tras la decisi贸n del presidente Joe Biden de no ir por la reelecci贸n.