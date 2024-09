Entre noticias falsas y peleas, así fue la deslucida noche de Donald Trump en el debate contra Kamala Harris

“Él va a hablar mucho sobre inmigración esta noche, aunque no sea el tema abordado”, advirtió ella a los millones de espectadores que seguían el debate transmitido por la cadena ABC . Algo que terminó ocurriendo y se vio como el expresidente constantemente intentaba cambiar las temáticas para hablar de la migración ilegal como el gran problema del país.

El presentador preguntó a Trump cómo haría para deportar a millones de migrantes, una de sus promesas electorales. Él esquivó la pregunta afirmando que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden permitió la llegada de “muchos millones de criminales, de terroristas, delincuentes” y “narcotraficantes”. “Ahora están en Estados Unidos y sus países como Venezuela les dicen: no vuelvas nunca, o te vamos a matar”, añadió.

Pero esta cifra representa alrededor del 1 % de los más de ocho millones de migrantes interceptados durante cruces irregulares desde la investidura de Biden en enero de 2021. La migración no es una prioridad los votantes, ni siquiera para los latinos, según las encuestas. Su preocupación más grande es la economía, así que Trump vinculó ambas.

Pasar página

Y se hizo eco de una noticia falsa pregonado desde el lunes por los republicanos, y desmentido por las autoridades, sobre los migrantes haitianos de una ciudad de Ohio. “En Springfield, la gente (migrantes) que entró come los perros, come los gatos, come a las mascotas”, afirmó. El presentador lo corrigió en el acto.