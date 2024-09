🔴En vivo | Debate presidencial en Estados Unidos: roces y duros enfrentamientos entre Donald Trump y Kamala Harris

Kamala Harris y Donald Trump exponen este 10 de septiembre dos visiones opuestas sobre el futuro de Estados Unidos en un debate muy esperado en la carrera hacia la Casa Blanca, entre los candidatos de los partidos Demócrata y Republicano. Esto después de semanas de duras negociaciones sobre el lugar, el día y las modalidades del duelo televisado entre ambos candidatos.

La vicepresidenta actual y el expresidente republicano nunca se han visto en persona. Pelean a distancia desde que la demócrata irrumpió con fuerza en la carrera electoral, tras la retirada del presidente Joe Biden el 21 de julio. Las elecciones tendrán lugar el martes 5 de noviembre, a menos de dos meses.

Los candidatos tendrán un cara a cara televisado a nivel nacional e internacional. | Foto: Getty Images

Siga el minuto a minuto del debate.

9:10 p. m. Nuevas acusaciones en materia internacional

El expresidente dice que Israel dejará de existir si Harris es elegido presidenta sin proporcionar ninguna prueba. Trump sugirió que la guerra en Gaza no habría ocurrido si él fuera presidente, afirmando falsamente que la administración Biden levantó las sanciones a Irán. “Ella odia a Israel. Al mismo tiempo, a su manera, odia a la población árabe porque todo el lugar va a ser destruido: los árabes, los judíos, Israel. Israel desaparecerá”, afirmó.

Por su parte, la candidata presidencial demócrata ha repetido la misma línea que ha dado sobre la política estadounidense hacia Israel en medio de la guerra en Gaza. Se centró en el estancado esfuerzo liderado por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, pero evitó comprometerse a utilizar cualquier tipo de influencia contra Israel.

“Lo que sabemos es que esta guerra debe terminar”, dijo, al tiempo que lamentaba a las víctimas del 7 de octubre. “Israel tiene derecho a defenderse… y cómo lo hace importa, porque también es cierto que han muerto demasiados palestinos inocentes, niños, madres; lo que sabemos es que esta guerra debe terminar”, afirmó.

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks during a presidential debate with Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon)' | Foto: AP

8:50 p. m. Trump defiende su actuación durante la toma del Capitolio del 2020

El expresidente dice que si bien reconoció que los manifestantes marchaban hacia el Capitolio antes de que sus partidarios iniciaran un motín en el edificio el 6 de enero de 2021, les dijo a los manifestantes que marcharan “pacífica y patrióticamente”.

Trump agregó que los alborotadores han enfrentado procesos judiciales y sentencias de cárcel que han sido “tratadas muy mal” por el sistema de justicia. Luego pasó a hablar de inmigración, otra vez.

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks during a presidential debate with Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon)' | Foto: AP

8:40 p. m. Harris ataca a Trump con su condena penal

Harris ha presentado repetidamente la contienda como una batalla entre el fiscal y el convicto. Ahora se ha sumado a la afirmación de Trump de que el crimen está proliferando bajo la administración Biden, a pesar de que los datos federales sugieren lo contrario.

“Creo que esto es muy interesante viniendo de alguien que ha sido procesado por delitos contra la seguridad nacional, delitos económicos, interferencia electoral y ha sido declarado responsable de agresión sexual. Y su próxima comparecencia importante ante el tribunal será en noviembre, cuando se le dicte sentencia penal”, dijo Harris.

Se refirió a la condena de Trump en Nueva York en mayo por 34 delitos graves de falsificación de documentos comerciales federales. “Seamos claros respecto de la posición de cada persona sobre lo que es importante en cuanto al respeto al estado de derecho y a la aplicación de la ley”, dijo Harris.

8:35 p. m. Trump, encontrado en una mentira públicamente

Al hablar sobre inmigración, Trump dijo: “Vean lo que está sucediendo en ciudades de todo Estados Unidos. Miren el caso de Springfield, Ohio”.

Trump no mencionó a los haitianos, pero eso fue un guiño a las afirmaciones infundadas de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, están robando las mascotas de los vecinos para comer y matando patos y gansos para comer. Un portavoz de la ciudad le dijo a PolitiFact que las afirmaciones son infundadas.

Una foto citada como evidencia con algunas de las afirmaciones en las redes sociales fue tomada en Columbus, Ohio, no en Springfield. Un portavoz de la ciudad dijo que la ciudad no ha recibido informes de este tipo y la policía local afirmó que no han recibido informes de mascotas robadas y comidas. Los mismos presentadores hicieron caer en cuenta a Trump de que estaba mintiendo.

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks during a presidential debate with Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon) | Foto: AP

8:30 p. m. Entra el tema de inmigración

Harris ha respondido a su primera pregunta sobre inmigración, aunque Trump ha mencionado el tema repetidamente durante la primera media hora del debate.

Se centró en los aliados de Trump que están frustrando un proyecto de ley de inmigración bipartidista que habría promulgado algunas de las medidas más estrictas en décadas. Los demócratas han acusado a los republicanos de bloquear intencionalmente el proyecto de ley para ayudar políticamente a Trump. “Preferiría hacer campaña sobre un problema en lugar de solucionarlo”, dijo Harris.

8:20 p. m. Enfrentamiento por el aborto

Los candidatos ahora están discutiendo sobre el aborto, y Harris rápidamente aprovechó la revocación del caso Roe v Wade, que eliminó las protecciones federales para el aborto. Trump elogió la decisión de la Corte Suprema, tomada por varios jueces conservadores que él nombró.

“Les prometo que cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restablecer las protecciones de Roe v Wade, como presidente de los Estados Unidos, lo convertiré en ley con orgullo”, dijo Harris. “Pero entiendan que si Donald Trump fuera reelegido, firmaría una prohibición nacional del aborto. Entiendan que en su proyecto 2025 habría una prohibición nacional del aborto”.

Harris enfatizó la necesidad de derechos reproductivos. “Creo que el pueblo estadounidense cree que ciertas libertades, en particular la libertad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, no deberían ser impuestas por el gobierno”, afirmó.

Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris participate during an ABC News presidential debate at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon) | Foto: AP

8:10 p. m. Roces por la economía

El primer tema del debate de esta noche es la economía. Se le pregunta a Kamala Harris si los estadounidenses están en mejor situación que hace cuatro años. Ella dice que cree en los sueños del pueblo estadounidense y que tiene un plan para crear una “economía de oportunidades”.

También afirma que tiene la intención de extender un recorte de impuestos para las familias jóvenes y su plan es dar una deducción fiscal de $50,000 para las pequeñas empresas. La vicepresidenta dice que “su oponente” ofrecerá un recorte de impuestos para los multimillonarios y las grandes corporaciones.

Como lo hizo muchas veces durante su debate de junio con Biden, Trump hasta ahora ha convertido rápidamente una pregunta sobre la economía en el tema estrella de su campaña: la inmigración. Aunque el precio de los aranceles a las importaciones a menudo se traslada al consumidor, Trump argumentó que las tasas que planea imponer a las importaciones extranjeras no aumentarán los precios en Estados Unidos.

“Quienes van a tener precios más altos serán China y todos los países que nos han estado estafando durante años”, dijo Trump. También argumentó que los aranceles que implementó como presidente funcionaron porque la administración Biden los mantuvo vigentes.

Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during a presidential debate with Republican presidential nominee former President Donald Trump at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon) | Foto: AP

8:00 p.m. Inicia el debate

Con la llegada de Kamala Harris y Donald Trump al escenario del evento, se da inicio formal al debate entre ambos candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump están en el escenario del Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia y el debate está a punto de comenzar.

La vicepresidenta camina directamente hacia su oponente y se presenta, extendiendo su mano mientras lo hace. Estos dos candidatos nunca se han conocido.

7:50 p.m. ¿Cuánto durará el debate?

El debate de esta noche entre Harris y Trump durará 90 minutos, pero no sería una sorpresa si se alarga un poco. El debate de Trump y Biden en julio, presentado por CNN, también estaba programado para durar 90 minutos, pero terminó durando unos ocho minutos más. ABC dice que el debate de esta noche incluye dos cortes comerciales.

7:30 p.m. Encuestas muestran la importancia del debate

Según las encuestas recientes, muchos estadounidenses esperan con ansias el debate de esta noche. Una encuesta de Quinnipiac entre posibles votantes reveló que aproximadamente 9 de cada 10 dicen que es “probable” que sintonicen el debate televisado entre Trump y Harris.

Según una encuesta de la Universidad de Syracuse/Ipsos realizada en agosto, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses (53 %) dijo que era “muy importante” que hubiera un debate televisado entre los dos candidatos. Alrededor de dos tercios de los republicanos (67 %) lo calificaron de “muy importante”, en comparación con aproximadamente la mitad de los demócratas e independientes. La presión puede ser un poco mayor sobre Harris.

Según una encuesta de ABC News/Ipsos, los estadounidenses son ligeramente más proclives a esperar que Harris “gane” el debate frente a Trump (el 43 % cree que ganará ella, el 37 % espera que gane él). Alrededor de 2 de cada 10 prevén un empate o dicen que ninguno ganará.

Pero hay mucho en juego para ambos: las encuestas nacionales realizadas después de que Biden terminara su campaña muestran una carrera reñida entre los nominados. Las encuestas realizadas en estados clave después de que Biden se retiró de la carrera, incluidos Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Nevada y Georgia, muestran una contienda igualmente reñida.

6:50 p.m. Trump ya en el escenario

El expresidente Donald Trump está en marcha en el escenario del debate, dijo a la CNN una fuente familiarizada con el asunto. Trump, según ABC News, ganó un lanzamiento de moneda virtual para determinar la ubicación del podio y el orden de las declaraciones finales durante el debate.

6:30 p.m. El consejo de Biden

El presidente Biden les dijo a los periodistas que había hablado con la vicepresidenta Kamala Harris antes de su gran debate con el expresidente Trump, aunque mantuvo el silencio sobre su consejo a su adjunta. “Hablé con la vicepresidenta”, dijo Biden en respuesta a una pregunta gritada en el jardín sur de la Casa Blanca.

“Parece tranquila, serena y serena. Creo que le irá muy bien. Y no voy a contarles qué consejo le di”, agregó. Biden planea viajar a la ciudad de Nueva York para asistir a las ceremonias conmemorativas del 11 de septiembre del miércoles, así como al cumpleaños de su nieta.

Biden también respondió preguntas sobre Ucrania e Israel, y dijo a los periodistas que está “averiguando más detalles” sobre el ciudadano turco-estadounidense asesinado durante una manifestación en Cisjordania ocupada. “Aparentemente, fue un accidente, rebotó en el suelo y fue golpeado por accidente”, dijo Biden. “Estoy tratando de averiguarlo ahora”, explicó.

Kamala Harris y Donald Trump | Foto: AFP

Por un lado, una exfiscal reconocida por su firmeza; por el otro, un ‘showman’ astuto y beligerante. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan este martes en un debate muy esperado con estilos diametralmente opuestos. El expresidente republicano y la vicepresidenta estadounidense se ven las caras por primera vez en el debate previsto a las ocho de la noche, hora colombiana.

Donald Trump tiene experiencia. Para el tempestuoso septuagenario, expresentador de un programa de telerrealidad, es su séptimo debate televisado y en algunos anteriores no ha pasado desapercibido. Empezando por su famosa indirecta a Hillary Clinton en 2016, cuando le dijo que merecía estar “en la cárcel”.

Su debate más memorable fue el último de junio pasado contra Joe Biden, que precipitó la retirada del presidente demócrata. ¿Cómo se comportará Donald Trump ante una adversaria totalmente nueva, a la que califica falsamente de “marxista” y “comunista”? El exmagnate inmobiliario ha dado alguna pincelada de lo que se avecina.