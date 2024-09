Donald Trump versus Kamala Harris: cinco frases del magnate y de la vicepresidenta que impactaron el esperado debate presidencial

El encuentro fue lo que todos esperaban: una seguidilla de ataques y defensas. La conversación demostró que ambos tienen visiones opuestas del mundo en casi todos los temas. Los dos siguieron al pie de la letra las reglas que le había puesto ABC . Estuvieron de pie, detrás de un atril, con solamente un bloc de notas, un bolígrafo y un vaso de agua. No hubo público. Y los micrófonos solo estuvieron encendidos cuando hablaban.

Durante décadas, estos debates le permitían a un candidato distinguirse de su rival, pero no hacían mella en la campaña. Hasta el pasado junio, cuando el pésimo desempeño del presidente Joe Biden precipitó su caída hasta que el 21 de julio pasó el testigo a su vicepresidenta.

Desde entonces ella se ha convertido en un fenómeno político. Recabó un apoyo masivo en cuestión de horas, rompió récords en recaudación de fondos, saboreó una nominación triunfal en la convención demócrata de Chicago y consiguió igualar mucho las encuestas sobre la intención de voto. En la más reciente, una de New York Times y Sienna, el magnate apenas la supera por un punto.

“Creo que el pueblo estadounidense quiere algo mejor… Quiere algo mejor que esto”

“Los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. Lo consideran una desgracia”

3. “Donald Trump nos dejó el peor ataque a la democracia desde la Guerra Civil” (el día anterior al aniversario del 9/11)

4. “Es bien sabido que admira a los dictadores y quiere ser dictador desde el primer día, según él mismo”

5. “Si Donald Trump fuera reelegido, firmaría una prohibición nacional del aborto”