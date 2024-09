“Es un país que ahora tiene voz en el mundo”: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, habla en la Asamblea de la ONU

Los nuevos retos por afrontar

“ Y aunque nos queda mucho camino por recorrer y muchas luchas por librar, estamos al alcance de la verdadera independencia y la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es inigualable, cualquiera puede visitar a El Salvador y comprobarlo por sí mismo”, dijo Bukele.

Adicional a ello, el mandatario centroamericano aseguró que su gobierno es para todos, y que no tiene distinción política: “Los salvadoreños, independientemente de por quién hayan votado, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o no de las fronteras, están en cada una de nuestras decisiones que convierten a El Salvador en el único país que se puede vivir tranquilo, donde las aspiraciones trascienden a todo”.

“Hoy el mundo ve a El Salvador y se pregunta: ‘¿cómo una nación puede levantarse en tan poco tiempo?’ Pero tal vez esa no es la pregunta que deberían hacerse. Deberían preguntarse: ‘¿cómo es que el mundo está cayendo tan rápido?’ Dicen que El Salvador nada contra la corriente porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro, se volvió más optimista y la gente en el mundo moderno se vuelve más pesimista, dividido, deprimido y sin esperanza. Hoy, el mundo ya no es libre, no es una exageración”, dijo al cierre de su discurso.