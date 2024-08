Nayib Bukele arremete contra Nicolás Maduro: “Tu eres el pelele de Cuba, yo no soy pelele de nadie”

En un video que se hecho viral en las redes sociales , se observa como el presidente de El Salvador vuelve a mencionar a Nicolás Maduro, con quien ha tenido en la última semana un intercambio de mensajes donde no se han bajado de “peleles”.

“He restablecido las relaciones con nuestro aliado internacional más importante como los Estados Unidos. Y no es que es pelele del imperialismo, como dice Maduro, él es pelele de Cuba, yo no soy pelele de nadie ”, resaltó en el video que circula en redes.

🇸🇻| Nayib Bukele al tirano genocida Nicolás Maduro de Venezuela: "Tú eres pelele de Cuba, yo no soy pelele de nadie". ¿Apoyas estas contundentes palabras del Presidente Bukele? pic.twitter.com/hlj3A9mfPf

Bukele señaló que es más inteligente tener las mejores relaciones con los Estados Unidos , donde según explicó “no hay 3 millones de salvadoreños allá, no estamos dolarizados, nuestro mayor receptor de exportaciones...”. Además resaltó el apoyo comercial y empresarial entre ambos países.

“Elon Musk anda asustado. Me dicen que está muy asustado porque yo le dije ‘quién puede más’. Él es un criminal. Algún día se sabrán muchas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca, el que se mete con Venezuela, se seca”, dijo.

Nayib Bukele fue contundente al calificar de “fraude” la elección y cuestionar que el resultado oficial no tiene relación con la realidad” y que es “algo evidente para cualquiera”. El mandatario salvadoreño recordó en un mensaje en redes que su país rompió relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro hace cuatro años.

“Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una ‘elección’ donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera”, dijo Bukele, y agregó: “Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad”, agregó el jefe de Estado salvadoreño.