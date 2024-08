“Pelele de los gringos”: Nicolás Maduro se va con toda contra Bukele y lo acusó de violar los derechos humanos en El Salvador

Nayib Bukele fue contundente al calificar de “fraude” la elección y cuestionar que el resultado oficial no tiene relación con la realidad” y que es “algo evidente para cualquiera”. El mandatario salvadoreño recordó en un mensaje en redes que su país rompió relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro hace cuatro años.

“Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera”, dijo Bukele y agregó: “Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad”, agregó el jefe de Estado salvadoreño.