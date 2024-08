Federico Gutiérrez arremete contra el presidente Petro tras elogios de Maduro: “Qué vergüenza”

“Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio hacer la paz en Colombia, nunca opino de los asuntos internos de Colombia, nunca, ni me meto en las negociaciones, que pudiera hacerlo”, dijo Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

“El dictador Maduro agradece y elogia a Petro. Fin del comunicado. Más claro no canta un gallo. Petro ayuda a legitimar el robo de las elecciones en Venezuela y es uno de los grandes responsables de este desastre. Qué vergüenza. A mí como colombiano no me representa. ¿A ustedes?”, dijo.