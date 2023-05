“Eso nunca antes se había hecho”: científicos logran fotografiar un cinturón de radiación fuera de la Vía Láctea

Astrónomos han descrito el primer cinturón de radiación observado fuera de nuestro sistema solar, utilizando un conjunto coordinado de 39 antenas de radio desde Hawái hasta Alemania para obtener imágenes de alta resolución.

Las imágenes de emisiones de radio persistentes e intensas revelan la presencia de una nube de electrones de alta energía atrapados en el poderoso campo magnético del objeto, formando una estructura de doble lóbulo análoga a las imágenes de radio de los cinturones de radiación de Júpiter.

El equipo utilizó High Sensitivity Array, que consta de 39 antenas de radio coordinadas por NRAO en los Estados Unidos y el radiotelescopio Effelsberg operado por el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania. - Foto: Getty Images

“En realidad, estamos tomando imágenes de la magnetosfera de nuestro objetivo al observar el plasma emisor de radio, su cinturón de radiación, en la magnetosfera. Eso nunca antes se había hecho para algo del tamaño de un planeta gigante gaseoso fuera de nuestro sistema solar”, dijo Melodie Kao, becaria postdoctoral en UC Santa Cruz y primera autora de un artículo sobre los nuevos hallazgos publicado el 15 de mayo en Nature.

Los fuertes campos magnéticos forman una “burbuja magnética” alrededor de un planeta llamada magnetosfera, que puede atrapar y acelerar partículas hasta casi la velocidad de la luz. Todos los planetas de nuestro sistema solar que tienen tales campos magnéticos, incluida la Tierra, así como Júpiter y los otros planetas gigantes, tienen cinturones de radiación que consisten en estas partículas cargadas de alta energía atrapadas por el campo magnético del planeta.

Los cinturones de radiación de la Tierra, conocidos como cinturones de Van Allen, son grandes zonas en forma de rosquilla de partículas de alta energía capturadas de los vientos solares por el campo magnético. La mayoría de las partículas en los cinturones de Júpiter provienen de volcanes en su luna. Si pudieran ponese uno al lado del otro, el cinturón de radiación que Kao y su equipo han fotografiado sería 10 millones de veces más brillante que el de Júpiter.

Las partículas desviadas por el campo magnético hacia los polos generan auroras boreales cuando interactúan con la atmósfera, y el equipo de Kao también obtuvo la primera imagen capaz de diferenciar la ubicación de la aurora de un objeto y sus cinturones de radiación fuera de nuestro sistema solar.

Impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter registrado por el telescopio espacial Hubble. H. Hammel. - Foto: MIT y NASA/ESA

La ‘enana ultrafría’ fotografiada en este estudio se extiende a ambos lados del límite entre las estrellas de baja masa y las enanas marrones masivas. “Si bien la formación de estrellas y planetas puede ser diferente, la física dentro de ellos puede ser muy similar en esa parte blanda del continuo de masas que conecta estrellas de baja masa con enanas marrones y planetas gigantes gaseosos”, explicó Kao en un comunicado.

“Las auroras se pueden usar para medir la fuerza del campo magnético, pero no la forma. Diseñamos este experimento para mostrar un método para evaluar las formas de los campos magnéticos en las enanas marrones y eventualmente en los exoplanetas”, dijo Kao.

La fuerza y la forma del campo magnético pueden ser un factor importante para determinar la habitabilidad de un planeta. “Cuando pensamos en la habitabilidad de los exoplanetas, el papel de sus campos magnéticos en el mantenimiento de un entorno estable es algo a considerar además de cosas como la atmósfera y el clima”, dijo Kao.

Para generar un campo magnético, el interior de un planeta debe estar lo suficientemente caliente como para tener fluidos conductores de electricidad, que en el caso de la Tierra es el hierro fundido en su núcleo. En Júpiter, el fluido conductor es hidrógeno bajo tanta presión que se vuelve metálico. El hidrógeno metálico probablemente también genera campos magnéticos en las enanas marrones, dijo Kao, mientras que en el interior de las estrellas el fluido conductor es hidrógeno ionizado.

La enana ultrafría conocida como LSR J1835+3259 era el único objeto en el que Kao confiaba que proporcionaría los datos de alta calidad necesarios para resolver sus cinturones de radiación.

Aurora boreal iluminando el cielo, en Tepasto, Finlandia, 5 de marzo de 2023. - Foto: REUTERS

“Ahora que hemos establecido que este tipo particular de emisión de radio de bajo nivel y estado estacionario traza cinturones de radiación en los campos magnéticos a gran escala de estos objetos, cuando vemos ese tipo de emisión de enanas marrones, y eventualmente de gas exoplanetas gigantes, podemos decir con más confianza que probablemente tengan un gran campo magnético, incluso si nuestro telescopio no es lo suficientemente grande como para ver su forma”, dijo Kao, y agregó que espera con ansias cuando el Next Generation Very Large Array , que actualmente está siendo planificado por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), puede generar imágenes de muchos más cinturones de radiación extrasolar.

