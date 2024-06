Esta es la razón por la que la erupción de volcanes submarinos afecta la evolución de los tiburones

Durante el período Cretácico, las temperaturas superficiales de los océanos eran mucho más altas que las actuales, alcanzando un promedio de 28,3 grados Celsius, comparado con los 20 grados Celsius actuales. Este gran calor, que no se produjo de la noche a la mañana, impulsó modificaciones en los tiburones que habitaban principalmente en el fondo del mar, consolidándolos como depredadores más eficientes en aguas abiertas.

El calentamiento global de aquella época no solo impulsó la evolución de los tiburones, sino que también causó la extinción de otras especies marinas que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones. No obstante, prever cómo los tiburones y otras formas de vida marina responderán a las actuales tendencias de calentamiento global resulta complicado.