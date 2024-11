Estados Unidos vive días de infarto: este es el ambiente por la elección de Donald Trump y Kamala Harris

Mark Perry, sin embargo, no tiene tales dudas. Para este almacenista de 65 años de Indiana, que fue a animar a su abanderado, “es increíble el apoyo que tiene Trump” en Estados Unidos. Y si el magnate de 78 años perdiera este martes “sería muy sospechoso”, declaró a la AFP entre el estruendo de los altavoces y el olor a cerveza a la entrada del Van Andel Arena de Grand Rapids.

Harris acusada de hacer “trampa”

El eslogan “Vote for Freedom” (Vote por la libertad) recorre las columnas del edificio, mientras que en lo alto una gran pancarta que dice “Una presidenta para todos” domina el escenario en el que Harris da punto final a su campaña por la Casa Blanca. “Es alucinante que esta carrera esté tan reñida, porque (Trump) es un convicto y tiene esa manera de hablar de las mujeres...”, critica Trish Kilby, de 60 años, que creció en Pensilvania y trabaja en la industria del vino en California.

Si gana Trump, “estamos jodidos”

“Mañana vamos a elegir a la primera mujer presidenta”, remarcó Luke Little, un camarero de 24 años, si bien se declaró “preocupado”. El mismo sentimiento comparte Robin Matthews, una líder comunitaria de 50 años que se mostraba “cautelosamente optimista pero preocupada”. “Si (Harris) no gana, estamos jodidos”, lamenta.