Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

Luego de más de dos años desde que el grupo terrorista Hamás secuestrara a 251 personas en Israel y las llevaran a Gaza, se estima que 47 permanecen en el enclave palestino, de los cuales solo 20 se cree siguen con vida.

Tras el acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamás bajo la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, se espera que ese grupo de secuestrados, todos hombres con edades que oscilan entre los 20 y los 48 años, sean liberados en la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025.

¿Quiénes son los secuestrados?

Nimrod Cohen (20 años): Fue capturado cerca de la frontera con Gaza mientras estaba en un tanque. Su familia recibió un mensaje que confirmó que seguía vivo y fue reconocido en un video a partir de un tatuaje distintivo.​

Die Gaza-Terroristen veröffentlichten gestern dieses Video eines deutschen Staatsbürgers, Rom Braslavski, der seit 664 Tagen in einem Loch in Gaza gefoltert, ausgehungert und gedemütigt wird.

Israel sollte nichts als Staub von Gaza übrig lassen. pic.twitter.com/fV2FWQujE2 — Koko Lores 🇩🇪 (@123Koko_) August 1, 2025

Rom Braslavski (21 años): Secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova durante una pausa de servicio militar. Apareció vivo en un video debilitado y con heridas.

Family of kidnapped Matan Angrest releases footage of him from captivity: "I Want to see my family, Netanyahu - I trust you" pic.twitter.com/q1twHb77Mn — Iris (@streetwize) April 3, 2025

Matan Angrest (22 años): Soldado secuestrado en Nahal Oz en su tanque en llamas durante el ataque. Algunos exsecuestrados confirmaron que sufrió heridas graves por maltrato. Está entre los más jóvenes del grupo.​

Eitan Horn (38 años): secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. En un video del grupo islamista se le ve suplicando el fin de la guerra mientras su hermano era llevado para ser liberado este pasado febrero.

David y Ariel Cunio, los hermanos israelo-argentinos, entre los rehenes liberados por Hamás, esta es su historia | Foto: X @STREETWIZE

David y Ariel Cunio (34 y 28 años): Hermanos argentino-israelíes secuestrados junto con su familia en Nir Oz. Son figuras mediáticas debido a su trabajo en el cine y su historia familiar, que ha conmovido a Israel.​

Omri Miran (48 años): el más mayor de los rehenes que se cree que sigue vivo. Capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos. La familia recibió pruebas de vida a través de videos publicados por Hamás en abril de 2024 y de 2025, junto a otra señal el pasado febrero. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuviese su ofensiva la ciudad de Gaza, ya que la vida de Omri estaba en peligro.

Avinatan OR

We will never give up on you. pic.twitter.com/TRYKYQCfz9 — Bring Our People 🎗️ (@Bring_Daughters) August 23, 2025

Avinatan Or (32 años): novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.

Segev Kalfon (27 años): tomado como secuestrado en el festival. Tal y como recoge Jewish Telegraphic, su primera señal de vida llegó el pasado febrero.

Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24 años): estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Supernova. El pasado febrero aparecieron en un video publicado por Hamás en el que ambos presenciaron la liberación de otros rehenes. Y el pasado 5 de septiembre, cuando se cumplían 700 días de la ofensiva, Hamás publicó un nuevo video en el que se veía a los dos amigos dentro de un carro y aseguraban estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes proseguían su ofensiva para tomar el control total. Posteriormente, se publicó un video donde se Evyatar en malas condiciones y cavando su propia tumba.

Evyatar David israelí de 24 años obligado a cavar su propia tumba podría estar entre los liberados por Hamás | Foto: Collage fotos X @ISRAEL

Alon Ohel (24 años): fue uno de los cuatro asistentes del festival del refugio donde mataron a otras 16 personas. La primera prueba de vida llegó después de que liberaran a otros rehenes el pasado febrero. Hamás publicó el pasado 22 de septiembre un vídeo en el que se veía a Alon diciendo que su muerte era ineludible.

Bar Kupershtein (23 años): trabajaba en el festival musical. Hubo pruebas de vida los pasados meses de febrero y abril, a través de un secuestrado que fue liberado y de un video.

Yosef-Haim Ohana (24 años): Se cree que ayudó a otros asistentes del festival antes de ser secuestrado. Su familia dijo en febrero haber recibido pruebas de vida.

💥Hamas releases another hostage video of Elkana Bohbot and Yosef-Haim Ohana. pic.twitter.com/zFwWCBJDAe — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) May 10, 2025