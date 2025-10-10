Suscribirse

Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

De los 47 israelíes que fueron secuestrados, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 28 han sido dados por muertos.

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 7:45 p. m.
Estos son los 20 rehenes israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás
Estos son los 20 rehenes israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás | Foto: Collage fotos X

Luego de más de dos años desde que el grupo terrorista Hamás secuestrara a 251 personas en Israel y las llevaran a Gaza, se estima que 47 permanecen en el enclave palestino, de los cuales solo 20 se cree siguen con vida.

Tras el acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamás bajo la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, se espera que ese grupo de secuestrados, todos hombres con edades que oscilan entre los 20 y los 48 años, sean liberados en la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025.

Contexto: Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

¿Quiénes son los secuestrados?

  • Nimrod Cohen (20 años): Fue capturado cerca de la frontera con Gaza mientras estaba en un tanque. Su familia recibió un mensaje que confirmó que seguía vivo y fue reconocido en un video a partir de un tatuaje distintivo.​
  • Rom Braslavski (21 años): Secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova durante una pausa de servicio militar. Apareció vivo en un video debilitado y con heridas.
  • Maxim Herkin (37 años): Estaba en el festival musical cuando Hamás lo secuestró y había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia. El pasado mayo apareció en un video de Hamás diciendo que resultó herido cuando tropas israelíes bombardearon el túnel donde estaba detenido.
Contexto: Acuerdo entre Israel y Hamás: cómo podría ser la liberación de rehenes y el canje de presos
  • Matan Angrest (22 años): Soldado secuestrado en Nahal Oz en su tanque en llamas durante el ataque. Algunos exsecuestrados confirmaron que sufrió heridas graves por maltrato. Está entre los más jóvenes del grupo.​
  • Gali y Ziv Berman (28 años): Hermanos gemelos secuestrados en el kibutz Kfar Aza, cuyo hogar fue incendiado durante el ataque de Hamás. Son conocidos por su vínculo estrecho y tienen un tatuaje similar en la muñeca.​
  • Eitan Horn (38 años): secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. En un video del grupo islamista se le ve suplicando el fin de la guerra mientras su hermano era llevado para ser liberado este pasado febrero.
Contexto: Papa León XIV celebra los “avances significativos” hacia la paz en Gaza y pide un alto al fuego y la liberación de los rehenes
David y Ariel Cunio, los hermanos israelo-argentinos, entre los rehenes liberados por Hamás, esta es su historia
David y Ariel Cunio, los hermanos israelo-argentinos, entre los rehenes liberados por Hamás, esta es su historia | Foto: X @STREETWIZE
  • David y Ariel Cunio (34 y 28 años): Hermanos argentino-israelíes secuestrados junto con su familia en Nir Oz. Son figuras mediáticas debido a su trabajo en el cine y su historia familiar, que ha conmovido a Israel.​
  • Elkana Bohbot (36 años): El colombo-israelí fue secuestrado durante el festival de música Nova, en el sur de Israel, durante el ataque del 7 de octubre. Su esposa Rebecca hizo visitas a Colombia y se reunió con el presidente Gustavo Petro para mediar por su liberación.
  • Omri Miran (48 años): el más mayor de los rehenes que se cree que sigue vivo. Capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos. La familia recibió pruebas de vida a través de videos publicados por Hamás en abril de 2024 y de 2025, junto a otra señal el pasado febrero. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuviese su ofensiva la ciudad de Gaza, ya que la vida de Omri estaba en peligro.
Contexto: Hamás declara el final de la guerra en Gaza, tras la firma de acuerdo con Israel
  • Avinatan Or (32 años): novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.
  • Segev Kalfon (27 años): tomado como secuestrado en el festival. Tal y como recoge Jewish Telegraphic, su primera señal de vida llegó el pasado febrero.
  • Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24 años): estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Supernova. El pasado febrero aparecieron en un video publicado por Hamás en el que ambos presenciaron la liberación de otros rehenes. Y el pasado 5 de septiembre, cuando se cumplían 700 días de la ofensiva, Hamás publicó un nuevo video en el que se veía a los dos amigos dentro de un carro y aseguraban estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes proseguían su ofensiva para tomar el control total. Posteriormente, se publicó un video donde se Evyatar en malas condiciones y cavando su propia tumba.
Evyatar David israelí de 24 años obligado a cavar su propia tumba podría estar entre los liberados por Hamás
Evyatar David israelí de 24 años obligado a cavar su propia tumba podría estar entre los liberados por Hamás | Foto: Collage fotos X @ISRAEL
  • Alon Ohel (24 años): fue uno de los cuatro asistentes del festival del refugio donde mataron a otras 16 personas. La primera prueba de vida llegó después de que liberaran a otros rehenes el pasado febrero. Hamás publicó el pasado 22 de septiembre un vídeo en el que se veía a Alon diciendo que su muerte era ineludible.
  • Bar Kupershtein (23 años): trabajaba en el festival musical. Hubo pruebas de vida los pasados meses de febrero y abril, a través de un secuestrado que fue liberado y de un video.
  • Yosef-Haim Ohana (24 años): Se cree que ayudó a otros asistentes del festival antes de ser secuestrado. Su familia dijo en febrero haber recibido pruebas de vida.
  • Matan Zangauker (25 años): secuestrado en su casa junto a su pareja -liberada en noviembre de 2023- en su casa de Nir Oz. Su madre fue expulsada del Parlamento de Israel cuando abogaba por su puesta en libertad. El pasado junio, Hamás emitió un comunicado en el que avisaba de que el Ejército israelí sería responsable de su muerte si intentaba liberarlo, después de observar que las tropas habían rodeado el lugar donde estaba detenido

