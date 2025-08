Hamás difunde escalofriante video: rehén israelí es obligado a cavar su propia tumba en Gaza

David cuenta que a diario recoge lo que come, intercalando lentejas o judías de un día para otro, y detalla que ha pasado días sin comer. Su extrema delgadez así lo confirma. “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”, dice el hombre mientras come de una lata de legumbres.

En medio del video, David también se refiere al primer ministro de su país, Benjamin Netanyahu: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”.

“Había oído que en Israel el Gobierno se tiene que preocupar por los prisioneros y por cualquier encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”, lamenta.