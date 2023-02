“Estoy cansada, es peor que una nena”: así justificó una mujer el crimen de su mamá enferma; este es el estremecedor caso

El rechazo y conmoción son los sentimientos en Córdoba, Argentina, donde una mujer fue acusada de acabar con la vida de su propia mamá, María Rosa Ravetti (de 59 años), quien estaba postrada en una cama. El crimen tuvo lugar en la localidad de Capilla del Monte y la sospechosa fue identificada como Celeste Rodríguez.

La presunta autora del ataque, de 30 años, se habría valido de una almohada para arremeter contra su progenitora y, según fuentes cercanas a la investigación, la argentina tuvo indicios en sus redes sociales sobre lo que finalmente ocurrió. Las autoridades aseguraron que, según la acusada, el ataque lo propinó “cansada de las peleas con su madre y que la había asesinado colocándole una almohada en la cara”, recogió Télam.

Según las indagaciones preliminares, la víctima tenía problemas de salud desde hacía al menos dos años. - Foto: Facebook / Maria Rosa Ravetti Santini

Esa agencia de noticias informó que Rodríguez llamó al 911 para avisar de lo sucedido y que, una vez los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con el cuerpo de la señora “postrada en la cama y sin signos vitales”. Perfil señaló que la mujer fue imputada por “homicidio calificado por el vínculo” y se entregó, por lo que ahora está a la espera de que se defina su situación judicial.

Los mensajes de la sospechosa

En Facebook algunos usuarios hicieron eco de publicaciones que hacía Rodríguez y en los que aseguraba que no tenía ayuda de otros familiares y que todo el cuidado de su progenitora estaba bajo su responsabilidad. En estas agregaba que estaba agotada tanto mental como físicamente.

Varios mensajes en Facebook habrían anticipado lo sucedido. - Foto: Facebook / Maria Rosa Ravett

“Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa... No doy más. Me va a dar un ACV, trato de estar fuerte por mis hijas, pero no doy más, nadie me ayuda. Estoy cansada”, es uno de los mensajes que hizo Rodríguez y que ahora los investigadores mantienen en el radar.

“Porque yo me tengo que ocupar sola de ella cuando tiene a mi hermano y la familia que la crio. Se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y sí, soy fuerte, pero me canso necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen. ¿Qué hago?, ¿Dejo mi vida de lado de nuevo por alguien que no me cuidó?”, añadió.

Víctima tenía problemas de salud

Télam recogió las palabras del comisario inspector, Héctor Villagra, quien señaló que la presunta autora contó que el estado de salud de su mamá se había deteriorado desde hacía al menos dos años. Las complicaciones la llevaron a estar prácticamente dependiente de una cama durante ese lapso.

María Rosa Ravetti habría muerto producto de asfixia. - Foto: Facebook / Maria Rosa Ravetti Santini

El 19 de mayo de 2022, Rodríguez publicó un mensaje en Facebook en el que parecía aludir al estado de salud de Ravetti: “Mañana al fin la tendré en casa a mi vieja. Y como dije, creo que ella cuando esté con su familia va a recuperarse mejor, rodeada de sus seres amados. Gracias a todos por tanta colaboración en estos momentos”.

Incluso semanas antes había hecho un llamado a donaciones de sangre a nombre de su mamá: “Aunque sean 3 más. Nos encargamos del traslado desde Capilla ida y vuelta. Por favor, quien pueda me avisa por privado para organizar. Recuerden, puede ser cualquier tipo de sangre”, puntualizó en ese momento.

Todo Noticias recogió una de las últimas publicaciones de Rodríguez que parecía una sentencia definitiva. En esta decía que había solicitado ayuda sin supuestamente ser escuchada. “Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios, perdóname”. El caso ahora está a cargo de la fiscal, Paula Kelm, y se está a la espera de lo que siga para la mujer.