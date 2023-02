Video | Indignación por taxista que atropelló a mujer y sus dos hijos, y escapó sin brindarles ayuda

Impresionante, así es un video difundido a través de redes sociales en el que se muestra un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Cuernavaca, estado de Morelos en México, donde una madre fue atropellada por un vehículo de servicio público particular, en momentos en que cruzaba la calle tomada de la mano de sus dos hijos.

Si bien algunas personas advierten que el accidente no representó alta gravedad debido a que el vehículo no se desplazaba rápido, e incluso afirman que la mujer atropellada es la responsable del accidente por no cruzar por donde es debido y no tomar las debidas precauciones pese a movilizarse con dos menores, el hecho ha generado indignación en México debido a la conducta irresponsable del hombre al volante, quien escapó.

En el video se puede ver cómo la mujer y sus dos hijos caen al suelo tras ser afectados por el taxi, incluso pese a que este logró frenar, y mientras que la madre se intentaba recomponer para auxiliar a los menores, el carro que la afectó dio reversa para finalmente ‘esquivar la escena’ y huir.

Cámaras de seguridad del sector permitieron captar lo ocurrido y sus imágenes ahora son base de la investigación. - Foto: Getty Images

A la escena, y tras percatarse lo ocurrido, también llegan corriendo otros transeúntes, quienes intentaron detener, sin éxito, al taxista responsable.

De acuerdo con medios locales, el irresponsable hecho tuvo lugar el pasado jueves, 2 de febrero en horas de la mañana, y se convirtió inmediatamente en materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de las redes sociales, también ha circulado otra versión en la que se explica una posible razón por la que el conductor no se detuvo pese a haber causado daño a la mujer y los dos niños, advirtiendo que, al parecer, el vehículo involucrado en el accidente está reportado como robado, por lo que se presume que quien estaba al volante no era su dueño.

LOS ARROLLÓ😡🚕

Una cámara de seguridad captó el momento en que un taxista atropella a una mujer y a sus dos hijos en calles de la colonia Satélite de #Cuernavaca #Morelos; señalan que se trata de un taxista de #Jiutepec con placas A343LTS. pic.twitter.com/c8GnQbtcsC — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 2, 2023

Sin embargo, según apuntan medios locales, en medio de las acciones emprendidas por las autoridades, se dispuso la suspensión de la licencia del automotor por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito al vehículo identificado con matrícula A343 LTS, a la vez que se avanza en la investigación y las acciones pertinentes para suspender la licencia que lo habilita para prestar el servicio público de transporte.

La cancelación de la licencia de operación del taxi se amparó, según recoge el medio El Universal, en el artículo 137 del código de tránsito de ese país en el que se prevé la cancelación del ‘gafete’ del operador en casos en los que este, en caso de accidente incurra en abandono de vehículo o persona que requiera auxilio.

De igual modo, las disposiciones han advertido que el retiro del permiso de circulación y de prestación del servicio también se amparan en el artículo 77 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos que establece el escenario en caso de que se use el vehículo para la comisión de delitos.

De momento se desconoce el estado de salud de las víctimas del atropellamiento.

Autoridades de ese país penalizan a los conductores que, en los casos de accidentes dejen abandonadas a las víctimas. - Foto: Getty Images

Conductor linchado por la comunidad

Recientemente, a través también de las redes sociales, pero en la ciudad de Quito, Ecuador, se conoció el caso de un conductor ebrio que protagonizó un escenario similar al ocurrido en Cuernavaca, no obstante, en su caso, la baja pericia del conductor, y la oportuna reacción de la comunidad, permitieron que el responsable del accidente no lograra huir.

En el caso del accidente en Ecuador, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 22 de enero, cuando el conductor irresponsable afectó a un transeúnte en un sector popular de Quito. No obstante, en medio del miedo por el accidente, y ante el reclamo de la comunidad, el hombre al volante arrancó violentamente emprendiendo la huida.

Sin embargo, debido a su estado de alicoramiento, este no pudo maniobrar correctamente el vehículo y terminó atropellando a otra persona, y chocando violentamente contra otro vehículo que estaba parqueado.

La comunidad indignada bajó del vehículo al conductor irresponsable y tomó justicia por mano propia. - Foto: Captura de pantalla / Twitter/ @jcarreraandrade

En medio de la indignación popular, el hombre fue bajado por un grupo de hombres de su vehículo, y fue objeto de un linchamiento público que debió incluso ser detenido por la misma comunidad ante el riesgo de que ‘se les pasara la mano’ en el hecho de justicia por mano propia.