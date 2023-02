Video | Mujer perdió el conocimiento mientras manejaba en plena autopista y un hombre logró salvarla milagrosamente

El nombre de Adolfo Molina, un ciudadano dominicano de 25 años de edad, es reconocido entre la comunidad de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. El joven latino logró salvarle la vida a una mujer que, de un momento a otro, perdió el conocimiento mientras manejaba en la autopista interestatal 93 y en plena tormenta de nieve.

Entre los carros, Adolfo Molina logró llegar hasta el carro de la mujer afectada - Foto: YouTube

El hombre, al percatarse de la situación, se bajó de su carro en medio de un alto tráfico vehicular, salió corriendo hacia el automóvil donde se estaba presentando la emergencia, golpeó el vidrio de la señora, pero no hubo respuesta.

Minutos después, otro conducto se percató de lo que sucedía y entre los dos lograron detener el carro, salvándole la vida a la mujer.

Molina trató de abrir la puerta del vehículo donde se encontraba la mujer que perdió el conocimiento. - Foto: YouTube

En video quedó grabada esta heroica acción, la cual se ha vuelto viral en redes sociales, tanto que el consulado dominicano que se encuentra en la ciudad de Boston le otorgó un reconocimiento. Lo mismo hizo la Alcaldía de Lawrence.

“Sí se me presenta lo haría diez mil veces más, yo solo trato de ayudar al prójimo”, dijo Molina en entrevista con Telemundo.

Otra héroe; mujer salva a un adulto mayor de congelarse; las manos de la víctima estaban quemadas por el frío: “Gritaba por ayuda”

Al oeste de Nueva York, en Buffalo, una mujer llamada Sha’Kyra Aughtry salvó de morir congelado a un hombre de nombre Joe White, de 64 años.

De acuerdo con su relato, entró en acción una vez vio al hombre atrapado en medio de la poderosa tormenta, mientras ella estaba en su casa y este gritaba en la calle pidiendo ayuda en medio del frío gélido.

La víctima tenía sus manos completamente congeladas y quemadas por cuenta del frío - Foto: Facebook Sha'Kyra Augthry

Fue en ese momento en que junto a su novio decidieron ir a socorrer a Joe White, a quien lo ingresaron a la casa y ella empezó a usar un secador de pelo para derretir el hielo de sus manos rojas y ampolladas.

La mujer contó en una transmisión en vivo en Facebook que, para ayudarlo, también fue necesario utilizar un “cortador de césped” para quitarle los anillos.

Mujer salva a adulto mayor de congelarse en la tormenta de nieve en #EstadosUnidos, las manos se le quemaron por el frío… pic.twitter.com/4K90MFpBid — YoSoyÓmicron (@leolemoine) December 29, 2022

Mientras tanto, se dirigió a Facebook para compartir lo que estaba ocurriendo y pedir ayuda, dado que trató de llamar a los servicios de emergencia, pero no acudieron al lugar para socorrer a su vecino.

“Me estoy volviendo loca porque tengo miedo (...) Estoy empezando a ver que su cuerpo cambia demasiado desde el momento en que lo tuve; su cuerpo ha cambiado rápidamente cada hora”, dijo en la transmisión en vivo.

Tormenta invernal azotó Buffalo, Nueva York. - Foto: Reuters / Autor: Brendan Mcdermid

Y desesperada seguía relatando: “He llamado a la Guardia Nacional. Llamé al 911. Llamé a todos, simplemente me decían que estaba en una lista. No quiero estar en una lista (...) No me importa nada más. Este hombre no va a morir aquí”.

Finalmente, unos hombres que vieron la transmisión en vivo acudieron a ayudarlos y llevaron a White a un hospital la noche de Navidad.

Las imágenes que dejó la denominada Tormenta del Siglo, fueron aterradoras - Foto: AP

“Estoy en el auto con él y algunos buenos samaritanos que vinieron y nos quitaron la nieve”, dijo.

Ahora, el hombre se está recuperando en la UCI tras una congelación de cuarto grado, después de llegar al hospital el domingo por la noche, según le contó al medio CNN, su hermana Yvonne White.