Estrellas demócratas respaldan y arropan la reelección de Biden con la mira puesta en 2028 y una posible dura revancha contra Trump

Biden apuesta a la reelección solo su salud se lo impediría

Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses (77 %) dijeron que Biden es demasiado mayor para ser eficaz durante otros cuatro años, según una encuesta publicada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esa opinión la sostenían el 89% de los republicanos y, en particular, el 69% de los demócratas.