Exclusivo | Colombiano desaparecido en Canadá: esta es la hipótesis de las autoridades y la versión de su familia

Precisamente, uno de los inconvenientes más grandes que han tenido los parientes de este joven es la distancia y las trabas a la hora de comunicarse con las autoridades de New Westminster, ciudad donde fue visto por última vez Óscar David.

Versiones sobre la desaparición de Óscar David Reyes Lavacude

En medio de la entrevista, el cónsul indicó que la Policía de New Westminster trabaja sobre la hipótesis de que el joven mismo se desconectó de sus redes sociales , lo que podría indicar una desaparición voluntaria, pero esto es algo que no se ha podido comprobar y que desde el consulado tampoco se atreven a confirmar.

“Esa es la hipótesis con la que trabaja la Policía acá en New Westminster, que él es el que cierra, pero puede que no haya sido él. No tenemos evidencia de que así haya sido, pero, pues, todo indica que así pasó”, indicó Lozano.